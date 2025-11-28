Два тренера, которые работали с Шовковским, останутся в Динамо

40-летний тренер по физподготовке Виталий Кулыба и 45-летний специалист по стандартам Мацей Кендзьорек останутся работать в киевском «Динамо», несмотря на увольнение наставника Александра Шовковского.

В четверг, 27 сентября, «бело-синие» потерпели выездное поражение в матче четвертого тура Лиги конференций против кипрской «Омонии» (0:2). После этой неудачи президент киевского клуба Игорь Суркис принял решение прекратить сотрудничество с Шовковским и его тренерским штабом.

Однако, как стало известно позже, Кулыба и Кендзьорек продолжат занимать свои должности и будут помогать Игорю Костюку. Теперь уже бывший наставник «Динамо» U-19 назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Киевский клуб набрал 20 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера – донецкого «Шахтера» – составляет десять пунктов.

В Лиге конференций «бело-синие» набрали три балла из 12 возможных и занимают 27-е место. В ближайшем матче, который состоится 1 декабря, Игорь Костюк проведет первый матч во главе «Динамо» против «Полтавы».