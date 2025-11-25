АМОРИМ: «Очень плохой результат для МЮ. Мы просто плыли по течению»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признал, что его беспокоит игра команды после поражения от «Эвертона» (0:1), который в начале матча остался вдесятером.

«Ириски» открыли счет благодаря Кирнану Дьюсбери-Холу в первом тайме после странного удаления Идриссы Гуйе, а затем удержали свое преимущество, во многом благодаря отличной игре Джордана Пикфорда, вратаря сборной Англии, который сделал несколько выдающихся сейвов.

Команда «Ман Юнайтед» была очень далека от своей лучшей формы с первых минут. «Красные дьяволы» упустили шанс подняться в турнирной таблице Премьер-лиги.

Рубен Аморим: «Забудьте о результате. Результат очень плохой, но меня больше беспокоило ощущение, которое у меня было во время игры. Сегодня каждый должен был сыграть лучше.

Понимание каждой игровой ситуации отсутствовало, и также качество возле штрафной. Но самое важное – интенсивность. Это чувствуется сразу, как только мы начинаем матч. Мы можем почувствовать, когда мы на топовом уровне интенсивности, а когда нет, и в таком состоянии выиграть матч невозможно.

Я много раз говорил, что понимаю: нам еще очень много нужно сделать. У меня есть это ощущение, но, конечно, я очень разочарован тем, как мы сыграли, особенно дома, и особенно учитывая то, что происходило на этой неделе с другими клубами и если смотреть на таблицу. Ощущение от того, как мы себя проявили, особенно с первой минуты игры, – это действительно, действительно расстраивает.

Мы должны играть иначе. Иногда нам это удается. Иногда мы можем выдать хорошую серию результатов и игры, но потом мы снижаем уровень, а нам нужно побеждать каждый раз. Мы не сыграли хорошо как команда. Мы не поняли игру и просто плыли по ее течению. И это моя самая большая тревога.

Если мы не находимся в нужном состоянии, мы не выиграем матчи – и это произошло сегодня. Соперники были лучше нас, когда играли в равных составах. Они хорошо оборонялись вдесятером. Поздравляю их.

Мы не можем изменить прошлое. Мы не можем сейчас плакать и думать о том, что было. Нам нужно готовиться, улучшая много аспектов. Самое важное – наконец понять, что нужно играть каждый матч с высокой интенсивностью, чтобы выигрывать».