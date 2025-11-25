Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  АМОРИМ: «Очень плохой результат для МЮ. Мы просто плыли по течению»
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
24.11.2025 22:00 – FT 0 : 1
Эвертон
Англия
25 ноября 2025, 12:17 | Обновлено 25 ноября 2025, 12:23
АМОРИМ: «Очень плохой результат для МЮ. Мы просто плыли по течению»

Красные Дьяволы в матче АПЛ уступили Эвертону, который играл в меньшинстве

АМОРИМ: «Очень плохой результат для МЮ. Мы просто плыли по течению»
Манчестер Юнайтед. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признал, что его беспокоит игра команды после поражения от «Эвертона» (0:1), который в начале матча остался вдесятером.

«Ириски» открыли счет благодаря Кирнану Дьюсбери-Холу в первом тайме после странного удаления Идриссы Гуйе, а затем удержали свое преимущество, во многом благодаря отличной игре Джордана Пикфорда, вратаря сборной Англии, который сделал несколько выдающихся сейвов.

Команда «Ман Юнайтед» была очень далека от своей лучшей формы с первых минут. «Красные дьяволы» упустили шанс подняться в турнирной таблице Премьер-лиги.

Рубен Аморим: «Забудьте о результате. Результат очень плохой, но меня больше беспокоило ощущение, которое у меня было во время игры. Сегодня каждый должен был сыграть лучше.

Понимание каждой игровой ситуации отсутствовало, и также качество возле штрафной. Но самое важное – интенсивность. Это чувствуется сразу, как только мы начинаем матч. Мы можем почувствовать, когда мы на топовом уровне интенсивности, а когда нет, и в таком состоянии выиграть матч невозможно.

Я много раз говорил, что понимаю: нам еще очень много нужно сделать. У меня есть это ощущение, но, конечно, я очень разочарован тем, как мы сыграли, особенно дома, и особенно учитывая то, что происходило на этой неделе с другими клубами и если смотреть на таблицу. Ощущение от того, как мы себя проявили, особенно с первой минуты игры, – это действительно, действительно расстраивает.

Мы должны играть иначе. Иногда нам это удается. Иногда мы можем выдать хорошую серию результатов и игры, но потом мы снижаем уровень, а нам нужно побеждать каждый раз. Мы не сыграли хорошо как команда. Мы не поняли игру и просто плыли по ее течению. И это моя самая большая тревога.

Если мы не находимся в нужном состоянии, мы не выиграем матчи – и это произошло сегодня. Соперники были лучше нас, когда играли в равных составах. Они хорошо оборонялись вдесятером. Поздравляю их.

Мы не можем изменить прошлое. Мы не можем сейчас плакать и думать о том, что было. Нам нужно готовиться, улучшая много аспектов. Самое важное – наконец понять, что нужно играть каждый матч с высокой интенсивностью, чтобы выигрывать».

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Эвертон).
13’
Идрисса Гуйе (Эвертон) получает красную карточку.
Арсенал или Ман Сити? Кто из них наберет больше очков за календарный год?
Малиновский догнал Воронина, Миколенко обошел Заварова
Коуч Эвертона странно отреагировал на дикое удаление Гуйе в матче с МЮ
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Юнайтед
