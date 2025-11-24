Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 ноября в 22:00 матч 12-го тура чемпионата Англии
24 ноября в 22:00 проходит заключительный поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» принимает «Эвертон» на домашней арене «Олд Траффорд» в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
За ирисок выступает украинский защитник Виталий Миколенко.
Манчестер Юнайтед идет на 10-й позиции (18 очков), а Эвертон занимает 13-ю позицию (15 пунктов).
Топ-10 АПЛ: Арсенал (29 очков), Челси (23), Ман Сити (22), Астон Вилла (21), Кристал Пэлас (20), Брайтон, Сандерленд, Борнмут (по 19), Тоттенхэм, Ман Юнайтед, Ливерпуль (по 18).
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
