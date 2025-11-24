Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
24.11.2025 22:00 - : -
Эвертон
Англия
24 ноября 2025, 12:41 | Обновлено 24 ноября 2025, 12:48
17
0

Манчестер Юнайтед – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 ноября в 22:00 матч 12-го тура чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

24 ноября в 22:00 проходит заключительный поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» принимает «Эвертон» на домашней арене «Олд Траффорд» в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

За ирисок выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Манчестер Юнайтед идет на 10-й позиции (18 очков), а Эвертон занимает 13-ю позицию (15 пунктов).

Топ-10 АПЛ: Арсенал (29 очков), Челси (23), Ман Сити (22), Астон Вилла (21), Кристал Пэлас (20), Брайтон, Сандерленд, Борнмут (по 19), Тоттенхэм, Ман Юнайтед, Ливерпуль (по 18).

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Манчестер Юнайтед – Эвертон
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Эвертон Манчестер Юнайтед Эвертон Виталий Миколенко
