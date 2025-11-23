Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
24.11.2025 22:00 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 ноября 2025, 17:47 |
52
0

Манчестер Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 24 ноября в 22:00 по Киеву

23 ноября 2025, 17:47 |
52
0
Манчестер Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Юнайтед

В понедельник, 24 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии между «Манчестером Юнайтед» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Манчестер Юнайтед

Коллектив на протяжении сезона выглядит не слишком стабильно, однако в последних играх он существенно улучшил результаты. В общей сложности за 11 туров Премьер-лиги «красным дьяволам» удалось набрать 18 баллов, которые пока позволяют занимать 9-ю строчку турнирной таблицы. Однако со 2-й строчки команду отделяет всего 5 зачетных пунктов, а лидер «Арсенал» опережает манкунианцев на 8 очков.

Из Кубка английской лиги МЮ вылетел еще на стадии 1/32 финала от второлигового «Гримсби». На международных соревнованиях коллектив в текущем сезоне не выступает.

Эвертон

Ливерпульский коллектив проводит не намного худший сезон. После 11 туров чемпионата «Эвертон» имеет на счету 15 зачетных пунктов и занимает 13-ю позицию турнирной таблицы. От зоны вылета «ириски» оторвались уже на 4 очка.

В Кубке английской лиги «Эвертон» прошел «Мэнсфилд», однако на стадии 1/16 финала проиграл «Вулверхемптону» со счетом 2:0.

Личные встречи

В последнее время в этом противостоянии полностью домунеет «МЮ». За 7 предыдущих игр манкунианцы одержали 6 побед, а еще 1 раз матч завершился вничью. В последний раз «Эвертон» выигрывал в этом поединке еще в апреле 2022 года.

Интересные факты

  • «МЮ» победил в 4/5 последних матчах на Олд Траффорд.
  • «Эвертон» забил 12 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й самый худший результат среди всех команд.
  • «Эвертон» победил лишь в 1/6 выездных поединков этого сезона.

Возможные стартовые составы

Манчестер Юнайтед: Ламменс – Шоу, де Лигт, Йоро – Далот, Фернандеш, Казэмиро, Мазрауи – Кунья, Диалло – Мбемо

Эвертон: Пикфорд – Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен – Гуе, Гарнер – Грилиш, Дьюсбери-Голл, Ндиай – Барри

Прогноз

Я поставлю на победу «МЮ» с коэффициентом 1.8.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
24 ноября 2025 -
22:00
Эвертон
Победа МЮ 1.8 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Камбэк благодаря дублю: Астон Вилла перевернула ход матча в АПЛ
Названы стартовые составы на матч между Арсеналом и Тоттенхэмом
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Эвертон Эвертон прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 23 ноября 2025, 17:31 1
Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 23 ноября в 18:30 по Киеву

Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 06:48 3
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса

Началась продажа билетов на следующий матч киевлян в еврокубках

Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Другие виды | 23.11.2025, 11:35
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 04:30
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 23.11.2025, 08:33
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 6
Футбол
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 10
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
23.11.2025, 06:35 23
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 5
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 1
Бокс
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем