В понедельник, 24 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии между «Манчестером Юнайтед» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Манчестер Юнайтед

Коллектив на протяжении сезона выглядит не слишком стабильно, однако в последних играх он существенно улучшил результаты. В общей сложности за 11 туров Премьер-лиги «красным дьяволам» удалось набрать 18 баллов, которые пока позволяют занимать 9-ю строчку турнирной таблицы. Однако со 2-й строчки команду отделяет всего 5 зачетных пунктов, а лидер «Арсенал» опережает манкунианцев на 8 очков.

Из Кубка английской лиги МЮ вылетел еще на стадии 1/32 финала от второлигового «Гримсби». На международных соревнованиях коллектив в текущем сезоне не выступает.

Эвертон

Ливерпульский коллектив проводит не намного худший сезон. После 11 туров чемпионата «Эвертон» имеет на счету 15 зачетных пунктов и занимает 13-ю позицию турнирной таблицы. От зоны вылета «ириски» оторвались уже на 4 очка.

В Кубке английской лиги «Эвертон» прошел «Мэнсфилд», однако на стадии 1/16 финала проиграл «Вулверхемптону» со счетом 2:0.

Личные встречи

В последнее время в этом противостоянии полностью домунеет «МЮ». За 7 предыдущих игр манкунианцы одержали 6 побед, а еще 1 раз матч завершился вничью. В последний раз «Эвертон» выигрывал в этом поединке еще в апреле 2022 года.

Интересные факты

«МЮ» победил в 4/5 последних матчах на Олд Траффорд.

«Эвертон» забил 12 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й самый худший результат среди всех команд.

«Эвертон» победил лишь в 1/6 выездных поединков этого сезона.

Возможные стартовые составы

Манчестер Юнайтед: Ламменс – Шоу, де Лигт, Йоро – Далот, Фернандеш, Казэмиро, Мазрауи – Кунья, Диалло – Мбемо

Эвертон: Пикфорд – Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен – Гуе, Гарнер – Грилиш, Дьюсбери-Голл, Ндиай – Барри

Прогноз

Я поставлю на победу «МЮ» с коэффициентом 1.8.