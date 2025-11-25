Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
24.11.2025 22:00 – FT 0 : 1
Эвертон
Англия
25 ноября 2025, 01:45 | Обновлено 25 ноября 2025, 01:46
366
0

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 0:1. Победа для Миколенко. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа)

24 ноября в 22:00 прошел последний поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед уступил Эвертону (0:1) на домашней арене Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основном составе ирисок и отыграл весь матч.

На 13-й минуте Идрисса Гуйе был удален у Эвертона из-за стычки с партнером по команде.

На 29-й минуте гости в меньшинстве вышли вперед. Кирнан Дьюсбери-Холл забил единственный гол в матче.

Английская Премьер-лига. 12 тур, 24 ноября

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 0:1

Голы: Дьюсбери-Холл, 29

Удаление: Идрисса Гуйе, 13 (Эвертон)

Видео гола и обзор матча

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Эвертон).
13’
Идрисса Гуйе (Эвертон) получает красную карточку.
В АПЛ впервые за 17 лет удаление игрока за конфликт с одноклубником
Истанбул Башакшехир – Трабзонспор – 3:4. Два ассиста Батагова. Видео голов
Чемпион мира сыграл первый матч после дисквалификации. Он ждал два года
Эвертон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Манчестер Юнайтед - Эвертон видео голов и обзор удаление (красная карточка) Идрисса Гуйе Кирнан Дьюсбери-Холл
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
