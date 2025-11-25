Манчестер Юнайтед – Эвертон – 0:1. Победа для Миколенко. Видео гола и обзор

24 ноября в 22:00 прошел последний поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед уступил Эвертону (0:1) на домашней арене Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основном составе ирисок и отыграл весь матч.

На 13-й минуте Идрисса Гуйе был удален у Эвертона из-за стычки с партнером по команде.

На 29-й минуте гости в меньшинстве вышли вперед. Кирнан Дьюсбери-Холл забил единственный гол в матче.

Английская Премьер-лига. 12 тур, 24 ноября

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 0:1

Голы: Дьюсбери-Холл, 29

Удаление: Идрисса Гуйе, 13 (Эвертон)

Видео гола и обзор матча