Манчестер Юнайтед – Эвертон – 0:1. Победа для Миколенко. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии
24 ноября в 22:00 прошел последний поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед уступил Эвертону (0:1) на домашней арене Олд Траффорд в Манчестере.
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основном составе ирисок и отыграл весь матч.
На 13-й минуте Идрисса Гуйе был удален у Эвертона из-за стычки с партнером по команде.
На 29-й минуте гости в меньшинстве вышли вперед. Кирнан Дьюсбери-Холл забил единственный гол в матче.
Английская Премьер-лига. 12 тур, 24 ноября
Манчестер Юнайтед – Эвертон – 0:1
Голы: Дьюсбери-Холл, 29
Удаление: Идрисса Гуйе, 13 (Эвертон)
Видео гола и обзор матча
События матча
