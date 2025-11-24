Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Идрисса Гуйе был удален у ирисок из-за конфликта с партнером по команде
Манчестер Юнайтед потерпел неудачу в матче 12-го тура АПЛ, уступив Эвертону на «Олд Траффорд» в матче 12-го тура.
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основном составе ирисок и отыграл весь матч.
На 13-й минуте Идрисса Гуйе был удалён у Эвертона из-за стычки с партнёром по команде.
Эвертон открыл счёт на 29-й минуте, когда Дьюсбери-Холл удачно завершил атаку гостей.
В турнирной таблице Эвертон набрал 18 очков и догнал Манчестер Юнайтед на границе топ-десятки.
Топ-10 АПЛ: Арсенал (29 очков), Челси (23), Ман Сити (22), Астон Вилла (21), Кристал Пэлас (20), Брайтон, Сандерленд, Борнмут (19), Тоттенхем, Ман Юнайтед, Эвертон, Ливерпуль (18).
Английская Премьер-лига. 12 тур, 24 ноября
Манчестер Юнайтед – Эвертон – 0:1
Голы: Дьюсбери-Холл, 29
Удаление: Идрисса Гуйе, 13 (Эвертон)
