Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
24.11.2025 22:00 – FT 0 : 1
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 25 ноября 2025, 00:33
1357
11

Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ

Идрисса Гуйе был удален у ирисок из-за конфликта с партнером по команде

24 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 25 ноября 2025, 00:33
1357
11 Comments
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед потерпел неудачу в матче 12-го тура АПЛ, уступив Эвертону на «Олд Траффорд» в матче 12-го тура.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основном составе ирисок и отыграл весь матч.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 13-й минуте Идрисса Гуйе был удалён у Эвертона из-за стычки с партнёром по команде.

Эвертон открыл счёт на 29-й минуте, когда Дьюсбери-Холл удачно завершил атаку гостей.

В турнирной таблице Эвертон набрал 18 очков и догнал Манчестер Юнайтед на границе топ-десятки.

Топ-10 АПЛ: Арсенал (29 очков), Челси (23), Ман Сити (22), Астон Вилла (21), Кристал Пэлас (20), Брайтон, Сандерленд, Борнмут (19), Тоттенхем, Ман Юнайтед, Эвертон, Ливерпуль (18).

Английская Премьер-лига. 12 тур, 24 ноября

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 0:1

Голы: Дьюсбери-Холл, 29

Удаление: Идрисса Гуйе, 13 (Эвертон)

Фотогалерея

По теме:
Гвардиола прокомментировал инцидент после поражения в АПЛ: «Мне стыдно»
Сенсация. Алонсо готов покинуть Реал и уйти в АПЛ, ему уже нашли замену
ВИДЕО. Эвертон в меньшинстве забил в ворота Ман Юнайтед
Эвертон Манчестер Юнайтед удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Идрисса Гуйе видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Эвертон Кирнан Дьюсбери-Холл
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел выступил с критическим заявлением о Цыганкове
Футбол | 24 ноября 2025, 23:21 0
Мичел выступил с критическим заявлением о Цыганкове
Мичел выступил с критическим заявлением о Цыганкове

Украинец упустил моменты в матче против «Бетиса»

Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Бокс | 24 ноября 2025, 06:15 53
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»

Бывший украинский боксер не поддерживает такое соглашение

Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24.11.2025, 07:32
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Матч-триллер и 2 ассиста от Батагова! Трабзонспор вырвал сумасшедшую победу
Футбол | 24.11.2025, 21:13
Матч-триллер и 2 ассиста от Батагова! Трабзонспор вырвал сумасшедшую победу
Матч-триллер и 2 ассиста от Батагова! Трабзонспор вырвал сумасшедшую победу
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Футбол | 24.11.2025, 06:02
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
u6464u
гравці Евертона двужильні, я не знаю яке потрібно мати здоровьє щоб всі 90 хв. витримувати такий темп, але звісно і фарт був на боці Евертона , Миколенко каші не зіпсував, надійно на своєму місці.
Ответить
+5
Harun Bakircioğlu
Матч мог перерасти в катастрофу для Эвертона, но закончился победой. Пикфорд лучший игрок сегодня, тащил все.
Ответить
+5
Alehandro
Шалена гра. Евертон сам собі створив проблеми і сам же їх героїчно вирішив) Як вони вистояли в облозі у другому таймі одному Пікфорду відомо...
Ответить
+4
pol-55
Вистояли,молодці,надіюсь тому *кучерявому*надавали тукмаків в перерві в роздягальні.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🎉🤩Неймовірна і дуже приємна сенсація! Більшу частину гри у меншості! Поступившись за ударами 2(1) - 23(6)!
На Олд Траффорд! Вистояли і перемогли. Просто герої!🟦 З тезкою Віталєю🇺🇦 у складі.
Завтра обов'язково куплю солодких ірисок, щоб це відзначити!🍬🍬🍬🎉😊
Ответить
+2
Falko
"Евертон із Миколенком у меншості"
Цікаво, як виглядає "Миколенко у меншості"? Мені бракує фантазії )
Ответить
+1
sahka1981
Евертон заслужив цю перемогу. Пікфорд  звісно лев матчу! Але що в голові в чувака, котрий примудрився таку червону отримати...
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Andromed
Гуйе вирішив діяти по принципу «бий своїх щоб чужі боялися»
Ответить
0
8number
Дивився матч. Евертон після видалення ідеально (по рахунку) розіграв автобус і Миколенко один з головних героїв був. Класного лівого захисника ми маємо в збірній. 
Ответить
0
Популярные новости
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 6
Футбол
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
23.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 12
Авто/мото
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем