ВИДЕО. Эвертон в меньшинстве забил в ворота Ман Юнайтед
После удаления Идриссы Гуйе отличился Кирнан Дьюсбери-Холл
24 ноября в 22:00 проходит последний поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед принимает «Эвертон на домашней арене «Олд Траффорд в Манчестере.
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основном составе ирисок.
На 13-й минуте Идрисса Гуйе был удален у Эвертона из-за стычки с партнером по команде.
На 29-й минуте гости в меньшинстве вышли вперед, отличился Кирнан Дьюсбери-Холл.
ГОЛ! 0:1. Кирнан Дьюсбери-Холл, 29 мин
