Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
24 ноября 2025, 22:53 | Обновлено 24 ноября 2025, 23:26
ВИДЕО. Эвертон в меньшинстве забил в ворота Ман Юнайтед

После удаления Идриссы Гуйе отличился Кирнан Дьюсбери-Холл

ВИДЕО. Эвертон в меньшинстве забил в ворота Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября в 22:00 проходит последний поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед принимает «Эвертон на домашней арене «Олд Траффорд в Манчестере.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основном составе ирисок.

На 13-й минуте Идрисса Гуйе был удален у Эвертона из-за стычки с партнером по команде.

На 29-й минуте гости в меньшинстве вышли вперед, отличился Кирнан Дьюсбери-Холл.

ГОЛ! 0:1. Кирнан Дьюсбери-Холл, 29 мин

Эвертон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Эвертон Идрисса Гуйе Кирнан Дьюсбери-Холл удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сообщить об ошибке

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
