ВИДЕО. Эвертон в меньшинстве забил в ворота Ман Юнайтед

24 ноября в 22:00 проходит последний поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед принимает «Эвертон на домашней арене «Олд Траффорд в Манчестере.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основном составе ирисок.

На 13-й минуте Идрисса Гуйе был удален у Эвертона из-за стычки с партнером по команде.

На 29-й минуте гости в меньшинстве вышли вперед, отличился Кирнан Дьюсбери-Холл.

ГОЛ! 0:1. Кирнан Дьюсбери-Холл, 29 мин