21.11.2025 12:00 – FT 1 : 2
Украина. Вторая лига21 ноября 2025, 13:43 | Обновлено 21 ноября 2025, 14:29
Буковина-2 Черновцы – Атлет Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 ноября в 12:00 видеотрансляцию матча 20-го тура Второй лиги
21 ноября 2025, 13:43 | Обновлено 21 ноября 2025, 14:29
21 ноября проходит матч 20-го тура Второй лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 20-й тур, 21 ноября 2025
12:00. Буковина-2 Черновцы – Атлет Киев
