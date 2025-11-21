Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Буковина-2 Черновцы – Атлет Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Буковина-2
21.11.2025 12:00 – FT 1 : 2
Атлет
Украина. Вторая лига
21 ноября 2025, 13:43 | Обновлено 21 ноября 2025, 14:29
Буковина-2 Черновцы – Атлет Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 ноября в 12:00 видеотрансляцию матча 20-го тура Второй лиги

Буковина-2 Черновцы – Атлет Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина-2

21 ноября проходит матч 20-го тура Второй лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 20-й тур, 21 ноября 2025

12:00. Буковина-2 Черновцы – Атлет Киев

чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Буковина-2 Черновцы Атлет Киев Вторая лига Украины
