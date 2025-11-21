Гол на последней минуте. Атлет в гостях обыграл Буковину-2
Победу «Атлету» принес гол, забитый в компенсированное время
В пятницу, 21 ноября, матчем «Буковина-2» – «Атлет» открылась игровая программа 20-го тура Второй лиги. Гости одержали победу со счетом 2:1.
Команды активно начали поединок, но первым забил «Атлет». На 22-й минуте Евгений Даниленко головой замкнул навес со штрафного.
«Буковина-2» отыгралась в конце первого тайма. На 43-й минуте максим гирный реализовал пенальти.
Обе команды хотели выиграть. Однако удача улыбнулась «Атлету». На 90+5-й минуте Антон Гордеев принес победу киевскому клубу.
Вторая лига. 20-й тур, 21 ноября
Буковина-2 – Атлет – 1:2
Голы: Гирный, 43 (пенальти) – Даниленко, 22, Гордеев, 90+5
Турнирные таблицы
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Как такое возможно?» – спросите вы. Увы, война всему виной и в данном случае…
Криштиану Роналду попал в объектив камер в необычной роли