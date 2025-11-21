Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гол на последней минуте. Атлет в гостях обыграл Буковину-2
Вторая лига
Буковина-2
21.11.2025 12:00 – FT 1 : 2
Атлет
Украина. Вторая лига
21 ноября 2025, 14:46
Гол на последней минуте. Атлет в гостях обыграл Буковину-2

Победу «Атлету» принес гол, забитый в компенсированное время

ФК Буковина

В пятницу, 21 ноября, матчем «Буковина-2» – «Атлет» открылась игровая программа 20-го тура Второй лиги. Гости одержали победу со счетом 2:1.

Команды активно начали поединок, но первым забил «Атлет». На 22-й минуте Евгений Даниленко головой замкнул навес со штрафного.

«Буковина-2» отыгралась в конце первого тайма. На 43-й минуте максим гирный реализовал пенальти.

Обе команды хотели выиграть. Однако удача улыбнулась «Атлету». На 90+5-й минуте Антон Гордеев принес победу киевскому клубу.

Вторая лига. 20-й тур, 21 ноября

Буковина-2 – Атлет – 1:2

Голы: Гирный, 43 (пенальти) – Даниленко, 22, Гордеев, 90+5

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Гордеев (Атлет).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Гирный (Буковина-2).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Даниленко (Атлет).
