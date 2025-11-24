Англия24 ноября 2025, 16:35 |
868
0
Когда играет Манчестер Юнайтед? Прогнозы на 12-й тур АПЛ 2025/26
С 22 по 24 ноября в чемпионате Англии состоятся поединки 12-го тура
24 ноября 2025, 16:35 |
868
0
🏆 С 22 по 24 ноября состоятся матчи 12-го тура АПЛ 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!
Расписание и прогнозы на 12-й тур АПЛ 2025/26:
- 22.11. 14:30 Бернли – Челси [0:2]
- 22.11. 17:00 Борнмут – Вест Хэм [2:2]
- 22.11. 17:00 Брайтон – Брентфорд [2:1]
- 22.11. 17:00 Фулхэм – Сандерленд [1:0]
- 22.11. 17:00 Ливерпуль – Ноттингем Форест [0:3]
- 22.11. 17:00 Вулверхэмптон – Кристал Пэлас [0:2]
- 22.11. 19:30 Ньюкасл – Манчестер Сити [2:1]
- 23.11. 16:00 Лидс – Астон Вилла [1:2]
- 23.11. 18:30 Арсенал – Тоттенхэм [4:1]
- 24.11. 22:00 Манчестер Юнайтед – Эвертон
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Таблица АПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|12
|9
|2
|1
|24 - 6
|30.11.25 18:30 Челси - Арсенал23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал
|29
|2
|Челси
|12
|7
|2
|3
|23 - 11
|30.11.25 18:30 Челси - Арсенал22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси
|23
|3
|Манчестер Сити
|12
|7
|1
|4
|24 - 10
|29.11.25 17:00 Манчестер Сити - Лидс22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон
|22
|4
|Астон Вилла
|12
|6
|3
|3
|15 - 11
|30.11.25 16:05 Астон Вилла - Вулверхэмптон23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла
|21
|5
|Кристал Пэлас
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|30.11.25 14:00 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут
|20
|6
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|30.11.25 16:05 Ноттингем Форест - Брайтон22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл
|19
|7
|Сандерленд
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|29.11.25 17:00 Сандерленд - Борнмут22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон
|19
|8
|Борнмут
|12
|5
|4
|3
|19 - 20
|29.11.25 17:00 Сандерленд - Борнмут22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут
|19
|9
|Тоттенхэм
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|29.11.25 22:00 Тоттенхэм - Фулхэм23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла
|18
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|24.11.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед04.10.25 Манчестер Юнайтед 2:0 Сандерленд
|18
|11
|Ливерпуль
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|30.11.25 16:05 Вест Хэм - Ливерпуль22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
|18
|12
|Брентфорд
|12
|5
|1
|6
|18 - 19
|29.11.25 17:00 Брентфорд - Бёрнли22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд
|16
|13
|Эвертон
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|24.11.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон05.10.25 Эвертон 2:1 Кристал Пэлас
|15
|14
|Ньюкасл
|12
|4
|3
|5
|13 - 15
|29.11.25 19:30 Эвертон - Ньюкасл22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл
|15
|15
|Фулхэм
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|29.11.25 22:00 Тоттенхэм - Фулхэм22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал
|14
|16
|Ноттингем Форест
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|30.11.25 16:05 Ноттингем Форест - Брайтон22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси
|12
|17
|Вест Хэм
|12
|3
|2
|7
|15 - 25
|30.11.25 16:05 Вест Хэм - Ливерпуль22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд
|11
|18
|Лидс
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|29.11.25 17:00 Манчестер Сити - Лидс23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс
|11
|19
|Бёрнли
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|29.11.25 17:00 Брентфорд - Бёрнли22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс
|10
|20
|Вулверхэмптон
|12
|0
|2
|10
|7 - 27
|30.11.25 16:05 Астон Вилла - Вулверхэмптон22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон
|2
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 24 ноября 2025, 03:55 3
Ярослава ждет ОИ-2028
Футбол | 24 ноября 2025, 14:52 0
Караваев надеется на успех весной
Футбол | 24.11.2025, 09:47
Футбол | 24.11.2025, 07:32
Бокс | 24.11.2025, 06:15
Комментарии 0
Популярные новости
22.11.2025, 23:11 3
24.11.2025, 07:57
23.11.2025, 16:47 1
23.11.2025, 17:44 22
23.11.2025, 08:33 16
23.11.2025, 06:48 5
23.11.2025, 08:55 16
23.11.2025, 04:30 10