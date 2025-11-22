Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ливерпуль
22.11.2025 17:00 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 ноября 2025, 10:12 |
337
0

Ливерпуль – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 22 ноября в 17:00 по Киеву

22 ноября 2025, 10:12 |
337
0
Ливерпуль – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ливерпуль

В субботу, 22 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ливерпуль

Совершенно не стабильные результаты демонстрирует мерсисайдская команда в текущем сезоне. И даже учитывая это, благодаря положительной серии в начале сезона «Ливерпуль» набрал 18 очков в Премьер-лиге, позволяющих ему занимать 8-е место турнирной таблицы. Расстояние между клубами совсем небольшое, поэтому даже от топ-2 красных отделяет всего 4 балла. Из Кубка английской лиги команда вылетела на стадии 1/8 финала после поражения против «Кристал Пелас».

В Лиге чемпионов мерсисайдцы выглядят увереннее – там они смогли одолеть «Атлетико», «Франкфурт» и «Реал Мадрид», а единственное поражение произошло в игре против «Галатасарая». 9 набранных зачетных пунктов пока обеспечивают клубу 8 место в таблице.

Ноттингем Форест

Еще большая нестабильность наблюдается у «Ноттингема». На ноябрь коллектив сменил уже 2-х тренеров – Нуну Эшпериту Санту на Анже Постекоглу, а впоследствии Анже Постекоглу на Шона Дайча. За 11 туров Премьер-лиги «лесники» набрали 9 очков, которые позволяют им находиться на предпоследней, 19-й строчке. От безопасной зоны команда отстала на 1 балл. Из Кубка английской лиги «Форест» вылетел от «Свонси» на стадии 1/16 финала.

В Лиге Европы англичане поделили очки со «Штурмом» и «Бетисом», проиграли «Митьюлланду» и победили «Порту». 5 очков за 4 игры позволяют «Ноттингему» находиться на 23-й строчке таблицы турнира.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет Ливерпуль. За это время красные одержали 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще 1 раз победу праздновал «Ноттингем».

Интересные факты

  • «Ноттингем» не победил ни в одном из 8 выездных матчей этого сезона.
  • «Ноттингем» забил 10 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • В последних 15-х домашних матчах Премьер-лиги «Ливерпуль» проиграл всего 1 раз.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
22 ноября 2025 -
17:00
Ноттингем Форест
Тотал больше 2.5 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Наполи – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Боруссия Д – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ПСЖ – Гавр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Ливерпуль прогнозы Ноттингем Форест прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Футбол | 21 ноября 2025, 09:40 11
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера

Для Шацких – приоритет тренировать киевский гранд

Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 09:00 7
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Если киевляне потеряют очки, то вернуться в чемпионскую гонку им будет очень сложно

Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда должна быть выше в турнирной таблице УПЛ»
Футбол | 22.11.2025, 08:42
Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда должна быть выше в турнирной таблице УПЛ»
Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда должна быть выше в турнирной таблице УПЛ»
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Футбол | 21.11.2025, 17:02
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Наставник Швеции: «Мы не уверены. Нам нужно поговорить со сборной Украины»
Футбол | 21.11.2025, 10:19
Наставник Швеции: «Мы не уверены. Нам нужно поговорить со сборной Украины»
Наставник Швеции: «Мы не уверены. Нам нужно поговорить со сборной Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 8
Футбол
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 4
Футбол
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
21.11.2025, 17:33 6
Футбол
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 7
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 7
Футбол
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем