В субботу, 22 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ливерпуль

Совершенно не стабильные результаты демонстрирует мерсисайдская команда в текущем сезоне. И даже учитывая это, благодаря положительной серии в начале сезона «Ливерпуль» набрал 18 очков в Премьер-лиге, позволяющих ему занимать 8-е место турнирной таблицы. Расстояние между клубами совсем небольшое, поэтому даже от топ-2 красных отделяет всего 4 балла. Из Кубка английской лиги команда вылетела на стадии 1/8 финала после поражения против «Кристал Пелас».

В Лиге чемпионов мерсисайдцы выглядят увереннее – там они смогли одолеть «Атлетико», «Франкфурт» и «Реал Мадрид», а единственное поражение произошло в игре против «Галатасарая». 9 набранных зачетных пунктов пока обеспечивают клубу 8 место в таблице.

Ноттингем Форест

Еще большая нестабильность наблюдается у «Ноттингема». На ноябрь коллектив сменил уже 2-х тренеров – Нуну Эшпериту Санту на Анже Постекоглу, а впоследствии Анже Постекоглу на Шона Дайча. За 11 туров Премьер-лиги «лесники» набрали 9 очков, которые позволяют им находиться на предпоследней, 19-й строчке. От безопасной зоны команда отстала на 1 балл. Из Кубка английской лиги «Форест» вылетел от «Свонси» на стадии 1/16 финала.

В Лиге Европы англичане поделили очки со «Штурмом» и «Бетисом», проиграли «Митьюлланду» и победили «Порту». 5 очков за 4 игры позволяют «Ноттингему» находиться на 23-й строчке таблицы турнира.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет Ливерпуль. За это время красные одержали 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а еще 1 раз победу праздновал «Ноттингем».

Интересные факты

«Ноттингем» не победил ни в одном из 8 выездных матчей этого сезона.

«Ноттингем» забил 10 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

В последних 15-х домашних матчах Премьер-лиги «Ливерпуль» проиграл всего 1 раз.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52.