Слот нашел причины разгрома Ливерпуля: «Это моя ответственность»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот на пресс-конференции прокомментировал домашний матч против клуба «Ноттингем Форест», который «мерсисайдцы» неожиданно проиграли (0:3).

«Насколько плох результат – трудно оценить, но он, конечно, был очень плохим. Играть дома и проиграть 0:3, независимо от того, против какой команды, – это всегда очень, очень, очень плохой результат. Непредвиденный, если смотреть на первые полчаса игры, потому что, на мой взгляд, мы начали хорошо. Я, возможно, еще не видел, чтобы мы создавали столько моментов в первые полчаса матча за весь сезон.

Я не уверен, потому что не помню каждый матч, но мы действительно могли создать много. Впервые, когда они дошли до нашей штрафной, они забили гол, и это очень сложная «комбинация»: если ты упускаешь свои моменты и почти каждый раз пропускаешь после этого – мяч оказывается в воротах.

Нам пришлось начать матч с полузащитником на позиции правого защитника, потому что оба наших крайних защитника травмированы. Джо Гомес тоже может играть на этой позиции, но он не тренировался всю неделю. Я не думаю, что он был полностью готов. Когда ты уступаешь 0:2, на мой взгляд, не обязательно вводить защитника. Обычно ты отдаёшь предпочтение, по крайней мере я так делаю, игрокам, которые могут забить гол.

После того как я заменил Конате, мы действительно играли с двумя полузащитниками в последней линии. Это правда, но нам также нужны были голы. Поэтому я выпустил Уго Экитике вместо Ибаима, чтобы добавить игрока, который может забить. И непосредственно перед тем, как мы пропустили третий гол, я перешёл на 3-3-4, потому что после первой замены я не чувствовал, что мы создаём достаточно моментов. Я знаю, мы знаем, вы, наверное, знаете даже лучше меня, но я здесь уже полтора года, и если забиваешь гол на этом стадионе, что-то может произойти. Но после моей первой замены с Уго я не видел, что мы создаём много. Я подумал: «При 0:2 давайте рискнём больше», но это не сработало, потому что через две секунды мы пропустили третий гол.

Первый гол соперника и офсайд? Во время игры мне сказали, что он был в положении «онсайд», поэтому я совсем не переживал. Был ли он на 100% вне игры? Я должен это проверить. Потому что я сразу услышал, что он был в положении «онсайд», я не проверял линию зрения. Сейчас у меня не было времени пересмотреть повтор, был ли он в линии зрения. Я видел, как мы пропускали три гола в этом сезоне – два против «Атлетико» и один против «Айнтрахта» – которые были ближе к линии зрения вратаря, чем гол, который мы пропустили от «Манчестер Сити», но, думаю, сейчас никто не хочет слышать от меня разговоры о судейских решениях.

Если проигрываешь 0:3 «Форесту», то сначала нужно смотреть на себя и свою команду, а не на что-то другое. Это показывает, как стандарт или гол могут изменить ход игры, потому что до того, как мы пропустили, я только ждал, что мы забьем. После этого мы почти не создавали моментов.

Форма «Ливерпуля»? Это моя ответственность. Если мы выигрываем или проигрываем – это моя ответственность. Но я также вижу команду, и, кстати, наших фанатов, которые остаются до конца, поддерживают команду до конца, а игроки продолжают стараться до конца.

Как я уже говорил, в последнее время мы почти постоянно упускаем свои моменты, а потом пропускаем голы. Но это не будет продолжаться весь сезон. Нам нужен тот момент энергии от забитого гола. Если ты играешь хорошо и выходишь вперёд, другая команда чувствует: «Мы играли полчаса и проигрываем 0:1, а мяч почти не видели…» У нас произошло обратное – они получили большой заряд энергии от гола. Я вижу много моментов, где при нормальных обстоятельствах результат был бы другим, но сейчас мы в сложной ситуации, и тогда нужно делать еще больше, чтобы получить результат, чем когда все идет на твою пользу.

Конечно, есть выход, особенно с теми качественными игроками, которые у нас есть. Я думаю, что независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь, когда делаешь состав и замены, ты всегда смотришь назад и думаешь: «Где можем улучшить? Где можем скорректировать?» Но это другое, чем сомневаться в себе.

Хочу еще раз подчеркнуть, что я отвечаю за текущие поражения. Ты отвечаешь, когда выигрываешь, но ты также отвечаешь, когда проигрываешь. Я не могу придумать никаких оправданий для таких результатов. Это явно недостаточно, и я полностью беру на себя ответственность за это.

Моя команда играет нервно у ворот? Пока что я так не думаю. Мне трудно почувствовать, что они ощущают. Но если смотреть на то, как мы реализуем моменты, я не вижу игрока, который терял бы уверенность или колебался. Например, момент для Макаллистера – я думаю, он пробил идеально, но это был идеальный сейв. Нет, я не думаю, что это проблема. Но мне трудно судить, потому что я не был в тот момент на поле. Единственное, что я вижу – мы создаем моменты, а завершение выглядит ожидаемо: блоки и сейвы также высокого качества», – сказал Слот.