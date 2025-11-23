Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3. Провал мерсисайдцев. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ
В субботу, 22 ноября, состоялся матч «Ливерпуля» и «Ноттингем Форест» в 12-м туре Английской Премьер-лиги.
Матч прошел в Ливерпуле на знаменитой арене «Энфилд».
Хозяева владели инициативой, но неожиданно пропустили первыми. «Мерсисайдцы» пытались исправить ситуацию, но становилось только хуже: гости забили еще два мяча.
«Ноттингем Форест» не отпустил такое преимущество и оформил сенсационный разгром соперника – 3:0.
АПЛ. 12-й тур, 22 ноября
«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест» – 0:3
Голы: Мурильо, 33, Савон, 46, Гиббс-Уайт, 78
Видео голов и обзор матча:
События матча
