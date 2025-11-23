Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3. Провал мерсисайдцев. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Ливерпуль
22.11.2025 17:00 – FT 0 : 3
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 ноября 2025, 01:16 | Обновлено 23 ноября 2025, 01:40
26
0

Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3. Провал мерсисайдцев. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ

23 ноября 2025, 01:16 | Обновлено 23 ноября 2025, 01:40
26
0
Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3. Провал мерсисайдцев. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 ноября, состоялся матч «Ливерпуля» и «Ноттингем Форест» в 12-м туре Английской Премьер-лиги.

Матч прошел в Ливерпуле на знаменитой арене «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева владели инициативой, но неожиданно пропустили первыми. «Мерсисайдцы» пытались исправить ситуацию, но становилось только хуже: гости забили еще два мяча.

«Ноттингем Форест» не отпустил такое преимущество и оформил сенсационный разгром соперника – 3:0.

АПЛ. 12-й тур, 22 ноября

«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест» – 0:3

Голы: Мурильо, 33, Савон, 46, Гиббс-Уайт, 78

Видео голов и обзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Савона (Ноттингем Форест), асcист Неко Уильямс.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Мурильо (Ноттингем Форест).
По теме:
Ужасный юбилей: Ливерпуль проиграл в знаковом матче для Слота
ФОТО. Звездный футболист провел засекреченное свидание в Стамбуле
ФОТО. Гвардиола набросился на оператора после поражения в АПЛ
Ливерпуль Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Николо Савона Морган Гиббс-Уайт
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Футбол | 22 ноября 2025, 08:09 11
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»

Мартин Далин – о жеребьевке ЧМ-2026

Еще и бесплатно. Реал приближается к трансферу игрока Барселоны
Футбол | 22 ноября 2025, 22:21 0
Еще и бесплатно. Реал приближается к трансферу игрока Барселоны
Еще и бесплатно. Реал приближается к трансферу игрока Барселоны

Внимание мадридского гранда привлекает Эбрима Тункара

Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Футбол | 22.11.2025, 17:27
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 22.11.2025, 20:41
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Война | 22.11.2025, 09:00
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усика обвинили в подставе известного боксера
Усика обвинили в подставе известного боксера
21.11.2025, 07:22
Бокс
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
21.11.2025, 19:59 26
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 6
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем