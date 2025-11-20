22.11.2025 17:00 - : -
Ливерпуль – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 22 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Ноттингем ФорестСмотреть трансляцию
