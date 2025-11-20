Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ливерпуль
22.11.2025 17:00 - : -
Ноттингем Форест
Англия
20 ноября 2025, 20:44 | Обновлено 20 ноября 2025, 20:45
Смотрите 22 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В субботу, 22 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ноттингем Форест
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
