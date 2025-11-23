Лидс – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 23 ноября в 16:00 по Киеву
В воскресенье, 23 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 16:00.
Лидс
Для действующего победителя Чемпионшипа текущий сезон проходит сложно. За 11 туров Премьер-лиги команде удалось набрать 11 зачетных пунктов, которые пока позволяют ей занимать 16-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета «Лидс» отделяет всего 1 балл.
Из Кубка английской лиги «павлины» вылетели от «Шеффилд Венздей» еще на стадии 1/32 финала.
Астон Вилла
Несмотря на ужасное начало сезона, сейчас виллианы набрали отличную игровую форму. После 11 матчей Премьер-лиги на их счету есть 18 зачетных пунктов, позволяющих занимать 7-е место турнирной таблицы. Однако даже от топ-3 «Астон Вилла» отстает всего на 4 очка. Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от Брентфорда.
В Лиге Европы за 4 игры англичанам удалось набрать 9 очков (единственное поражение произошло против «Гоу Эхед Иглс»), поэтому они и находятся на 6 месте таблицы турнира.
Личные встречи
В 2022-23 годах клубы сыграли между собой в 5 играх. Трижды побеждала «Астон Вилла», а еще 2 игры завершились вничью.
Интересные факты
- «Лидс» пропустил 20 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 4-й самый плохой результат среди всех команд.
- «Астон Вилла» сохранила ворота сухими в 3/4 последних матчах.
- В 8-х выездных поединках этого сезона «Астон Вилла» победила всего дважды.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.62.
