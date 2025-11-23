Камбэк благодаря дублю: Астон Вилла перевернула ход матча в АПЛ
«Львы» вырвали победу во втором тайме против «Лидса»
23 ноября прошёл матч «Лидс» – «Астон Вилла» в 12-м туре Английской Премьер-лиги.
Команды встретились на арене «Элланд Роуд» в Лидсе.
Хозяева поля уже в начале матча вышли вперед благодаря курьезному голу и ошибке вратаря соперников.
«Астон Вилла» проснулась после перерыва и устроила камбэк благодаря Моргану Роджерсу. Нападающий забил два мяча в ворота соперника, вырвав победу для «львов» – 2:1.
Английская Премьер-лига. 12-й тур, 23 ноября
«Лидс» – «Астон Вилла» – 1:2
Голы: Немеча, 8 – Роджерс, 48, 75
Фотогалерея матча:
