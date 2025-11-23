Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Камбэк благодаря дублю: Астон Вилла перевернула ход матча в АПЛ
Чемпионат Англии
Лидс
23.11.2025 16:00 – FT 1 : 2
Астон Вилла
Англия
23 ноября 2025, 17:59 | Обновлено 23 ноября 2025, 18:04
Камбэк благодаря дублю: Астон Вилла перевернула ход матча в АПЛ

«Львы» вырвали победу во втором тайме против «Лидса»

Камбэк благодаря дублю: Астон Вилла перевернула ход матча в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Роджерс

23 ноября прошёл матч «Лидс» – «Астон Вилла» в 12-м туре Английской Премьер-лиги.

Команды встретились на арене «Элланд Роуд» в Лидсе.

Хозяева поля уже в начале матча вышли вперед благодаря курьезному голу и ошибке вратаря соперников.

«Астон Вилла» проснулась после перерыва и устроила камбэк благодаря Моргану Роджерсу. Нападающий забил два мяча в ворота соперника, вырвав победу для «львов» – 2:1.

Английская Премьер-лига. 12-й тур, 23 ноября

«Лидс» – «Астон Вилла» – 1:2

Голы: Немеча, 8 – Роджерс, 48, 75

Фотогалерея матча:

Лидс Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Морган Роджерс
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
