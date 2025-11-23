Лидс – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 ноября в 16:00 матч 12-го тура чемпионата Англии
23 ноября в 16:00 проходит поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.
Лидс принимает Астон Виллу на домашней арене Элланд Роуд в Лидсе.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Лидс занимает 18-е место в АПЛ (11 очков), Астон Вилла идет на 9-й позиции (18 пунктов).
Топ-10 АПЛ: Арсенал (26 очков), Челси (23), Ман Сити (22), Кристал Пэлас (20), Брайтон, Сандерленд, Борнмут (по 19), Тоттенхэм, Астон Вилла, Ман Юнайтед, Ливерпуль (по 18).
Лидс – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 23 ноября и начнется в 19:30 по Киеву
Вместе с тренером уйдет и его помощник – Олег Гусев