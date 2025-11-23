Лидс – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Лидс
23.11.2025 16:00 - : -
Астон Вилла
Англия
23 ноября 2025, 14:31 | Обновлено 23 ноября 2025, 14:36
Смотрите 23 ноября в 16:00 матч 12-го тура чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 16:00 проходит поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

Лидс принимает Астон Виллу на домашней арене Элланд Роуд в Лидсе.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Лидс занимает 18-е место в АПЛ (11 очков), Астон Вилла идет на 9-й позиции (18 пунктов).

Топ-10 АПЛ: Арсенал (26 очков), Челси (23), Ман Сити (22), Кристал Пэлас (20), Брайтон, Сандерленд, Борнмут (по 19), Тоттенхэм, Астон Вилла, Ман Юнайтед, Ливерпуль (по 18).

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Лидс Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
