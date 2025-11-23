23.11.2025 16:00 – FT 1 : 2
Лидс – Астон Вилла – 1:2. Дубль Роджерса. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 12-го тура АПЛ
В матче 12-го тура Премьер-лиги «Лидс» не удержал преимущество и уступил «Астон Вилли» (1:2).
Хозяева быстро открыли счет. На 8-й минуте Лукас Нмеча реализовал момент и вывел команду вперед.
После перерыва Астон Вилла изменила ход поединка. На 48-й минуте Морган Роджерс запер передачу Дониелла Малена и сравнял счет.
На 75-й минуте Роджерс оформил дубль и принес победу гостям (2:1).
Премьер-лига. 12-й тур , 23 ноября 2025
Лидс – Астон Вилла – 1:2
Голы: Нмеча, 8 – Роджерс, 48, 75
Видео голов и обзор матча
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла), асcист Дониелл Мален.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Нмеча (Лидс).
