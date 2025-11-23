Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидс – Астон Вилла – 1:2. Дубль Роджерса. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Лидс
23.11.2025 16:00 – FT 1 : 2
Астон Вилла
23 ноября 2025, 23:23 | Обновлено 23 ноября 2025, 23:57
26
0

Смотрите видеообзор поединка 12-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура Премьер-лиги «Лидс» не удержал преимущество и уступил «Астон Вилли» (1:2).

Хозяева быстро открыли счет. На 8-й минуте Лукас Нмеча реализовал момент и вывел команду вперед.

После перерыва Астон Вилла изменила ход поединка. На 48-й минуте Морган Роджерс запер передачу Дониелла Малена и сравнял счет.

На 75-й минуте Роджерс оформил дубль и принес победу гостям (2:1).

Премьер-лига. 12-й тур , 23 ноября 2025

Лидс – Астон Вилла – 1:2

Голы: Нмеча, 8 – Роджерс, 48, 75

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла), асcист Дониелл Мален.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Нмеча (Лидс).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
