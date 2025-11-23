Лидс – Астон Вилла – 1:2. Дубль Роджерса. Видео голов и обзор матча

В матче 12-го тура Премьер-лиги «Лидс» не удержал преимущество и уступил «Астон Вилли» (1:2).

Хозяева быстро открыли счет. На 8-й минуте Лукас Нмеча реализовал момент и вывел команду вперед.

После перерыва Астон Вилла изменила ход поединка. На 48-й минуте Морган Роджерс запер передачу Дониелла Малена и сравнял счет.

На 75-й минуте Роджерс оформил дубль и принес победу гостям (2:1).

Премьер-лига. 12-й тур , 23 ноября 2025

Лидс – Астон Вилла – 1:2

Голы: Нмеча, 8 – Роджерс, 48, 75

Видео голов и обзор матча