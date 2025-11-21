В субботу, 22 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Фулхэм

В текущем сезоне коллектив выглядит довольно неуверенно, но это можно связать с не удачной летней трансферной кампанией. За 11 туров Премьер-лиги лондонцы завоевали 11 очков, поэтому сейчас занимают 15-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета «дачников» отделяет всего 1 балл.

В Кубке английской лиги «Фулхэм» выбил «Бристоль», «Кембридж» и «Викомб» и квалифицировался в 1/4 финала, где встретится с «Ньюкаслом».

Сандерленд

Новичок чемпионата для многих стал настоящим открытием сезона. После 11 туров АПЛ команда получила 19 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 4-е место турнирной таблицы. Хотя и ситуация в чемпионате сейчас очень плотная – от 2-го места «черных кошек» отделяет 3 очка.

Из Кубка английской лиги клуб вылетел на стадии 1/32 финала от «Хаддерсфилда».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2023 году в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Тогда 1 игра завершилась вничью 1:1, а во 2-й со счетом 2:3 победил «Фулхэм».

Интересные факты

В последних 6-х домашних поединках «Фулхэм» одержал 5 побед.

В предыдущих 5-х играх «Сандерленд» лишь 1 раз сохранил ворота сухими.

«Сандерленд» проиграл всего раз в последних 9 поединках.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.64.