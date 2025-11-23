22 ноября Фулхэм добыл минимальную победу над Сандерлендом со счетом 1:0 в матче 12-го тура АПЛ 2025/26.

Единственный гол в этом поединке на 84-й минуте забил Рауль Хименес. Ассист отдал Самуэль Чуквуезе.

АПЛ 2025/26. 12-й тур, 22 ноября

Фулхэм – Сандерленд – 1:0

Гол: Хименес, 84

Видеообзор матча