  4. Фулхэм – Сандерленд – 1:0. Как забил Рауль Хименес. Видео гола, обзор матча
Чемпионат Англии
Фулхэм
22.11.2025 17:00 – FT 1 : 0
Сандерленд
Англия
Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября Фулхэм добыл минимальную победу над Сандерлендом со счетом 1:0 в матче 12-го тура АПЛ 2025/26.

Единственный гол в этом поединке на 84-й минуте забил Рауль Хименес. Ассист отдал Самуэль Чуквуезе.

АПЛ 2025/26. 12-й тур, 22 ноября

Фулхэм – Сандерленд – 1:0

Гол: Хименес, 84

Видеообзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм), асcист Самуэль Чуквуезе.
