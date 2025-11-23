22.11.2025 17:00 – FT 1 : 0
Англия23 ноября 2025, 07:03 |
17
0
Фулхэм – Сандерленд – 1:0. Как забил Рауль Хименес. Видео гола, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ 2025/26
23 ноября 2025, 07:03 |
17
0
22 ноября Фулхэм добыл минимальную победу над Сандерлендом со счетом 1:0 в матче 12-го тура АПЛ 2025/26.
Единственный гол в этом поединке на 84-й минуте забил Рауль Хименес. Ассист отдал Самуэль Чуквуезе.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
АПЛ 2025/26. 12-й тур, 22 ноября
Фулхэм – Сандерленд – 1:0
Гол: Хименес, 84
Видеообзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм), асcист Самуэль Чуквуезе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 ноября 2025, 17:54 2
Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ
Футбол | 22 ноября 2025, 20:41 38
Суркис не планирует отправлять тренера в отставку
Футбол | 23.11.2025, 04:49
Футбол | 22.11.2025, 21:27
Футбол | 22.11.2025, 21:55
Комментарии 0
Популярные новости
21.11.2025, 04:59 1
22.11.2025, 07:24 6
22.11.2025, 06:22 2
21.11.2025, 07:01 5
21.11.2025, 08:24 5
22.11.2025, 02:02
21.11.2025, 12:23 11
21.11.2025, 07:22