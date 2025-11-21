Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Брайтон
22.11.2025 17:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 ноября 2025, 16:12 | Обновлено 21 ноября 2025, 17:27
6
0

Брайтон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 22 ноября в 17:00 по Киеву

21 ноября 2025, 16:12 | Обновлено 21 ноября 2025, 17:27
6
0
Брайтон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Брайтон

В субботу, 22 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Брайтон

Довольно в неплохой, хоть и нестабильной форме, находится коллектив в текущем сезоне. За 11 туров Премьер-лиги «чайки» набрали 16 очков, благодаря которым сейчас занимают 11-ю строчку турнирной таблицы. И от 2-го места, и от зоны вылета «Брайтон» находится на расстоянии 6 зачетных пунктов.

В Кубке английской лиги команда одолела «Оксфорд» и «Барсли», однако на стадии 1/8 финала вылетела от лондонского «Арсенала».

Брентфорд

Схожие результаты демонстрируют и «пчелы», однако в их случае это настоящий подвиг, ведь летом команду покинуло несколько очень важных игроков и многолетний руководитель Томас Франк. После 11 туров АПЛ «Брентфорд» также имеет 16 очков, однако из-за худшей разницы забитых/пропущенных мячей занимает 12-ю строчку турнирной таблицы.

В Кубке английской лиги лондонцы идут успешнее – клуб уже одолел «Борнмут», «Астон Виллу» и «Гримсби» и квалифицировался в 1/4 финала турнира.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брайтон». На счету команды 2 победы, еще 2 игры завершились вничью, а в 1 поединке победу праздновал «Брентфорд».

Интересные факты

  • За 11 игр Премьер-лиги этого сезона «Брентфорд» лишь дважды сохранил ворота сухими.
  • Такая же ситуация у «Брайтона» – в текущем сезоне чемпионата «чайки» имеют всего 2 поединка без пропущенных голов
  • Беспроигрышная домашняя серия «Брайтона» продолжается уже 9 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua
Брайтон
22 ноября 2025 -
17:00
Брентфорд
Обе забьют 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ливерпуль – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон Брентфорд прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
Футбол | 20 ноября 2025, 19:42 0
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине

Кларк – о выходе команды на ЧМ-2026

Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Футбол | 20 ноября 2025, 18:50 17
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026

Эксперты оценивают шансы команды Реброва как 42.6% вероятности

СК Полтава – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21.11.2025, 08:00
СК Полтава – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Полтава – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Футбол | 20.11.2025, 20:40
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Дулуб назвал важный фактор, который поможет сборной Украины одолеть Швецию
Футбол | 21.11.2025, 14:55
Дулуб назвал важный фактор, который поможет сборной Украины одолеть Швецию
Дулуб назвал важный фактор, который поможет сборной Украины одолеть Швецию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 7
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02
Бокс
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 4
Футбол
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 4
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем