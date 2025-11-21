В субботу, 22 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Брайтон

Довольно в неплохой, хоть и нестабильной форме, находится коллектив в текущем сезоне. За 11 туров Премьер-лиги «чайки» набрали 16 очков, благодаря которым сейчас занимают 11-ю строчку турнирной таблицы. И от 2-го места, и от зоны вылета «Брайтон» находится на расстоянии 6 зачетных пунктов.

В Кубке английской лиги команда одолела «Оксфорд» и «Барсли», однако на стадии 1/8 финала вылетела от лондонского «Арсенала».

Брентфорд

Схожие результаты демонстрируют и «пчелы», однако в их случае это настоящий подвиг, ведь летом команду покинуло несколько очень важных игроков и многолетний руководитель Томас Франк. После 11 туров АПЛ «Брентфорд» также имеет 16 очков, однако из-за худшей разницы забитых/пропущенных мячей занимает 12-ю строчку турнирной таблицы.

В Кубке английской лиги лондонцы идут успешнее – клуб уже одолел «Борнмут», «Астон Виллу» и «Гримсби» и квалифицировался в 1/4 финала турнира.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брайтон». На счету команды 2 победы, еще 2 игры завершились вничью, а в 1 поединке победу праздновал «Брентфорд».

Интересные факты

За 11 игр Премьер-лиги этого сезона «Брентфорд» лишь дважды сохранил ворота сухими.

Такая же ситуация у «Брайтона» – в текущем сезоне чемпионата «чайки» имеют всего 2 поединка без пропущенных голов

Беспроигрышная домашняя серия «Брайтона» продолжается уже 9 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.62.