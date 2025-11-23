Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брайтон – Брентфорд – 2:1. 80 минут Ярмолюка. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Брайтон
22.11.2025 17:00 – FT 2 : 1
Брентфорд
Англия
23 ноября 2025, 00:40 | Обновлено 23 ноября 2025, 01:12
Брайтон – Брентфорд – 2:1. 80 минут Ярмолюка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» сыграл с «Брентфордом».

Принимала поединок арена «Амекс Стэдиум» в Брайтоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей вышел украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который провел на поле 80 минут.

«Брайтон» первым забил два мяча и удержал победу над соперником – 2:1.

После матча «Брентфорд» находится на 12-й позиции (16 очков), «Брайтон» – на пятой (19 баллов).

АПЛ. 12-й тур, 22 ноября

«Брайтон» – «Брентфорд» – 2:1

Голы: Велбек, 71, Хиншелвуд, 84 — Тьяго, 89 (пен)

Видео голов и обзор матча:

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Хиншелвуд (Брайтон).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон), асcист Янкуба Минте.
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Игор Тиаго (Брентфорд).
Ужасный юбилей: Ливерпуль проиграл в знаковом матче для Слота
ФОТО. Звездный футболист провел засекреченное свидание в Стамбуле
ФОТО. Гвардиола набросился на оператора после поражения в АПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
