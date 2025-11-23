22 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» сыграл с «Брентфордом».

Принимала поединок арена «Амекс Стэдиум» в Брайтоне.

В стартовом составе гостей вышел украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который провел на поле 80 минут.

«Брайтон» первым забил два мяча и удержал победу над соперником – 2:1.

После матча «Брентфорд» находится на 12-й позиции (16 очков), «Брайтон» – на пятой (19 баллов).

АПЛ. 12-й тур, 22 ноября

«Брайтон» – «Брентфорд» – 2:1

Голы: Велбек, 71, Хиншелвуд, 84 — Тьяго, 89 (пен)

Видео голов и обзор матча: