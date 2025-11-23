Брайтон – Брентфорд – 2:1. 80 минут Ярмолюка. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ
22 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» сыграл с «Брентфордом».
Принимала поединок арена «Амекс Стэдиум» в Брайтоне.
В стартовом составе гостей вышел украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который провел на поле 80 минут.
«Брайтон» первым забил два мяча и удержал победу над соперником – 2:1.
После матча «Брентфорд» находится на 12-й позиции (16 очков), «Брайтон» – на пятой (19 баллов).
АПЛ. 12-й тур, 22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд» – 2:1
Голы: Велбек, 71, Хиншелвуд, 84 — Тьяго, 89 (пен)
Видео голов и обзор матча:
События матча
