Борнмут – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 22 ноября в 17:00 по Киеву
В субботу, 22 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Вест хэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.
Борнмут
Даже, несмотря на существенное ослабление состава летом, «вишни» все равно продолжают демонстрировать действительно хорошие результаты. За 11 туров Премьер-лиги этого сезона команда набрала 18 баллов, что сейчас позволяют ей занимать 9-е место чемпионата. Однако ситуация в таблице сейчас очень плотная – даже от 2-го места «Борнмут» отстает всего на 3 балла.
Правда, Кубок английской лиги команда покинула быстро – «вишни» еще на стадии 1/32 финала вылетели от Брентфорда.
Вест Хэм
Текущий сезон команда проводит откровенно плохо. Команда уже даже сменила главного тренера – Нуну Эшпериту Санту заменил уволенного Грэма Поттера. Это решение уже дает свои плоды, ведь 6/10 из набранных очков в АПЛ в этом сезоне клуб получил в последних 2-х матчах. Такие результаты позволяют молотобойцам занимать 18-ю строчку турнирной таблицы, отставая от безопасной зоны только из-за разницы забитых/пропущенных.
Из Кубка английской лиги лондонцы также вылетели на стадии 1/32 финала, проиграв «Вулверхемптону».
Личные встречи
В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Вест Хэм». За это время молотобойцы одержали 2 победы, а еще 3 матча завершились вничью.
Интересные факты
- «Вест Хэм» пропустил 23 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
- «Борнмут» не проигрывает уже в 4-х домашних матчах подряд. На счету команды 3 победы и 1 ничья.
- В последних 4-х играх «Борнмут» пропустил 10 голов.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.
17:00
