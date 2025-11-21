В субботу, 22 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Вест хэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Борнмут

Даже, несмотря на существенное ослабление состава летом, «вишни» все равно продолжают демонстрировать действительно хорошие результаты. За 11 туров Премьер-лиги этого сезона команда набрала 18 баллов, что сейчас позволяют ей занимать 9-е место чемпионата. Однако ситуация в таблице сейчас очень плотная – даже от 2-го места «Борнмут» отстает всего на 3 балла.

Правда, Кубок английской лиги команда покинула быстро – «вишни» еще на стадии 1/32 финала вылетели от Брентфорда.

Вест Хэм

Текущий сезон команда проводит откровенно плохо. Команда уже даже сменила главного тренера – Нуну Эшпериту Санту заменил уволенного Грэма Поттера. Это решение уже дает свои плоды, ведь 6/10 из набранных очков в АПЛ в этом сезоне клуб получил в последних 2-х матчах. Такие результаты позволяют молотобойцам занимать 18-ю строчку турнирной таблицы, отставая от безопасной зоны только из-за разницы забитых/пропущенных.

Из Кубка английской лиги лондонцы также вылетели на стадии 1/32 финала, проиграв «Вулверхемптону».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Вест Хэм». За это время молотобойцы одержали 2 победы, а еще 3 матча завершились вничью.

Интересные факты

«Вест Хэм» пропустил 23 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

«Борнмут» не проигрывает уже в 4-х домашних матчах подряд. На счету команды 3 победы и 1 ничья.

В последних 4-х играх «Борнмут» пропустил 10 голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.