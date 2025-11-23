22 ноября Борнмут и Вест Хэм сыграли вничью в матче 12-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Виталити, завершилась со счетом 2:2.

Вишни уступали 0:2, но сумели оформить камбек благодаря голам Маркуса Тавернье (пенальти) и Энеса Унала.

АПЛ 2025/26. 12-й тур, 22 ноября

Борнмут – Вест Хэм – 2:2

Голы: Тавернье, 69 (пен.), Унал, 81 – Уилсон, 11, 35

Видеообзор матча