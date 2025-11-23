Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Борнмут – Вест Хэм – 2:2. Камбек на Виталити. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Борнмут
22.11.2025 17:00 – FT 2 : 2
Вест Хэм
Англия
23 ноября 2025, 06:58 |
Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября Борнмут и Вест Хэм сыграли вничью в матче 12-го тура АПЛ 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Виталити, завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вишни уступали 0:2, но сумели оформить камбек благодаря голам Маркуса Тавернье (пенальти) и Энеса Унала.

АПЛ 2025/26. 12-й тур, 22 ноября

Борнмут – Вест Хэм – 2:2

Голы: Тавернье, 69 (пен.), Унал, 81 – Уилсон, 11, 35

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Борнмут), асcист Маркос Сенеси.
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Таверньер (Борнмут).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Вест Хэм), асcист Жан-Клер Тодибо.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Вест Хэм), асcист Альфонс Ареоля.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
