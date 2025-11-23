Англия23 ноября 2025, 06:58 |
20
0
Борнмут – Вест Хэм – 2:2. Камбек на Виталити. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ 2025/26
23 ноября 2025, 06:58 |
20
0
22 ноября Борнмут и Вест Хэм сыграли вничью в матче 12-го тура АПЛ 2025/26.
Встреча, которая прошла на стадионе Виталити, завершилась со счетом 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вишни уступали 0:2, но сумели оформить камбек благодаря голам Маркуса Тавернье (пенальти) и Энеса Унала.
АПЛ 2025/26. 12-й тур, 22 ноября
Борнмут – Вест Хэм – 2:2
Голы: Тавернье, 69 (пен.), Унал, 81 – Уилсон, 11, 35
Видеообзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Борнмут), асcист Маркос Сенеси.
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Таверньер (Борнмут).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Вест Хэм), асcист Жан-Клер Тодибо.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Вест Хэм), асcист Альфонс Ареоля.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 ноября 2025, 05:42 0
Томми уверен в победе Джошуа над Полом
Футбол | 23 ноября 2025, 05:01 0
Серхио Рамос и лучший фотосет футболиста в 2025 году
Война | 22.11.2025, 09:00
Футбол | 22.11.2025, 21:55
Футбол | 22.11.2025, 22:33
Комментарии 0
Популярные новости
22.11.2025, 08:09 11
21.11.2025, 04:15 3
21.11.2025, 12:23 11
22.11.2025, 08:38 3
21.11.2025, 07:22
21.11.2025, 14:33 2
22.11.2025, 02:02
21.11.2025, 11:00 6