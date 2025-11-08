Первый трофей в карьере: обидчик Сачко стал чемпином турнира ATP 250 в Меце

19-летний американский теннисит Лернер Тьен (АТР 38) стал чемпионом турнира АТР 250 в Меце, Франция.

В решающем поединке Тьен, который в полуфинале выбил украинца Виталия Сачко, в трех сетах одолел Кэмерона Норри (Великобритания, ATP 27) за 2 часа и 12 минут.

ATP 250 Мец. Хард в помещении. Финал

Кэмерон Норри (Великобритания) [7] – Лернер Тьен (США) – 3:6, 6:3, 6:7 (6:8)

На тай-брейке третьей партии Лернер уступал 1:5, но сумел оформит камбек.

Тьен и Норри провели четвертое очное противостояние. Лернер в третий раз (трижды подряд) обыграл Кэмерона.

Тьен выиграл первый трофей в карьере. В обновленной версии рейтинга АТР юный американец обновит наивысшую позицию, поднявшись на 28-е место.