Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Первый трофей в карьере: обидчик Сачко стал чемпином турнира ATP 250 в Меце
ATP
08 ноября 2025, 19:55 | Обновлено 08 ноября 2025, 19:58
154
0

Первый трофей в карьере: обидчик Сачко стал чемпином турнира ATP 250 в Меце

Лернер Тьен в финале одолел Кэмерона Норри, отыгравшись с 1:5 на тай-брейке

08 ноября 2025, 19:55 | Обновлено 08 ноября 2025, 19:58
154
0
Первый трофей в карьере: обидчик Сачко стал чемпином турнира ATP 250 в Меце
ATP. Лернер Тьен

19-летний американский теннисит Лернер Тьен (АТР 38) стал чемпионом турнира АТР 250 в Меце, Франция.

В решающем поединке Тьен, который в полуфинале выбил украинца Виталия Сачко, в трех сетах одолел Кэмерона Норри (Великобритания, ATP 27) за 2 часа и 12 минут.

ATP 250 Мец. Хард в помещении. Финал

Кэмерон Норри (Великобритания) [7] – Лернер Тьен (США) – 3:6, 6:3, 6:7 (6:8)

На тай-брейке третьей партии Лернер уступал 1:5, но сумел оформит камбек.

Тьен и Норри провели четвертое очное противостояние. Лернер в третий раз (трижды подряд) обыграл Кэмерона.

Тьен выиграл первый трофей в карьере. В обновленной версии рейтинга АТР юный американец обновит наивысшую позицию, поднявшись на 28-е место.

По теме:
Сачко не сумел выйти в финал турнира ATP 250 в Меце, уступив 38-й ракетке
Виталий Сачко – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий САЧКО: «Украинцы борются там, я стараюсь бороться на корте»
Лернер Тьен Кэмерон Норри ATP Мец
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Футбол | 08 ноября 2025, 07:02 6
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира

Со следующего сезона «Полесье-2» прекратит существование

КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
Футбол | 07 ноября 2025, 21:07 0
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»

Специалист считает, что Филипп Будковский мог бы добиться большего

Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Футбол | 08.11.2025, 16:45
Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Три гола в конце матча. Драматичная битва Тоттенхэма и МЮ
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 08.11.2025, 08:03
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал WTA Finals 2025
Теннис | 08.11.2025, 17:49
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал WTA Finals 2025
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал WTA Finals 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
07.11.2025, 00:32
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
07.11.2025, 06:02 1
Бокс
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем