Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сачко не сумел выйти в финал турнира ATP 250 в Меце, уступив 38-й ракетке
ATP
07 ноября 2025, 20:29 | Обновлено 07 ноября 2025, 20:49
Виталий проиграл Лернеру Тьену в полуфинале соревнований во Франции

Сачко не сумел выйти в финал турнира ATP 250 в Меце, уступив 38-й ракетке
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 222) завершил выступления на турнире АТР 250 в Меце, Франция.

В полуфинале лидер украинского мужского тенниса в двух сетах уступил Лернеру Тьену (США, ATP 38) за 58 минут.

ATP 250 Мец. Хард в помещении, 1/2 финала

Виталий Сачко (Украина) [LL] – Лернер Тьен (США) – 1:6, 4:6

Виталий впервые провел очное противостояние против Лернера.

Сачко впервые в карьере сыграл в полуфинале на уровне Тура. Ранее Виталий никогда не проходил дальше 1/16 финала.

Сачко в Меце стартовал в квалификации и прошел в основу как лаки-лузер, где успел обыграть Джованни Мпеши Перрикара, Александра Бублика и Клемана Табура.

С понедельника Виталия вернется в топ-200, поднявшись на 163-ю позицию в рейтинге АТР.

Виталий Сачко – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий САЧКО: «Украинцы борются там, я стараюсь бороться на корте»
Сачко вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Меце и сказал «Слава Украине»
Fdail
+59 позицій - це вже не так мало. 7 місць до рекорду. Щоб і далі так чоловічий теніс радував. 
introvert
Ну, після перемог над прогресуючим "баскетболістом" Перрікаром і "майстром слова" Бубліком, для якого Мец мав стати червоною доріжкою в омріяну першу десятку, вимагати звитяги ще й над мегаперспективним Тьєном мабуть було б занадто. Тим більше на одному турнірі, тим більше в статусі лакі-лузера. І без того цей тиждень для Сачка - чиста феєрія.
І подвійний шок для нас, враховуючи його несподівані патріотичні замашки)
