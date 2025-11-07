Сачко не сумел выйти в финал турнира ATP 250 в Меце, уступив 38-й ракетке
Виталий проиграл Лернеру Тьену в полуфинале соревнований во Франции
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 222) завершил выступления на турнире АТР 250 в Меце, Франция.
В полуфинале лидер украинского мужского тенниса в двух сетах уступил Лернеру Тьену (США, ATP 38) за 58 минут.
ATP 250 Мец. Хард в помещении, 1/2 финала
Виталий Сачко (Украина) [LL] – Лернер Тьен (США) – 1:6, 4:6
Виталий впервые провел очное противостояние против Лернера.
Сачко впервые в карьере сыграл в полуфинале на уровне Тура. Ранее Виталий никогда не проходил дальше 1/16 финала.
Сачко в Меце стартовал в квалификации и прошел в основу как лаки-лузер, где успел обыграть Джованни Мпеши Перрикара, Александра Бублика и Клемана Табура.
С понедельника Виталия вернется в топ-200, поднявшись на 163-ю позицию в рейтинге АТР.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист киевского клуба позитивно оценил выступление защитника Тараса Михавко
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
І подвійний шок для нас, враховуючи його несподівані патріотичні замашки)