Сачко не сумел выйти в финал турнира ATP 250 в Меце, уступив 38-й ракетке

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 222) завершил выступления на турнире АТР 250 в Меце, Франция.

В полуфинале лидер украинского мужского тенниса в двух сетах уступил Лернеру Тьену (США, ATP 38) за 58 минут.

ATP 250 Мец. Хард в помещении, 1/2 финала

Виталий Сачко (Украина) [LL] – Лернер Тьен (США) – 1:6, 4:6

Виталий впервые провел очное противостояние против Лернера.

Сачко впервые в карьере сыграл в полуфинале на уровне Тура. Ранее Виталий никогда не проходил дальше 1/16 финала.

Сачко в Меце стартовал в квалификации и прошел в основу как лаки-лузер, где успел обыграть Джованни Мпеши Перрикара, Александра Бублика и Клемана Табура.

С понедельника Виталия вернется в топ-200, поднявшись на 163-ю позицию в рейтинге АТР.