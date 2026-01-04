Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий Сачко – Патрик Кипсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
Виталий Сачко – Патрик Кипсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации ATP 250 в Гонконге

Instagram. Виталий Сачко

4 января украинская теннисистка Виталий Сачко (АТР 169) начнет выступления на хардовом турнире АТР 250 в Гонконге.

В первом раунде отбора украинец сыграет против Патрика Кипсона (США, ATP 118). Поединок состоится вторым запуском на корте №2 после игры Имер – Дьере. Время начала матча – 07:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперников.

Победитель поединка в финале квалификации встретится либо с Кристианом Гариным, либо с Майклом Ммо.

📺 Видеотрансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
