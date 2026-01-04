Виталий Сачко – Патрик Кипсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации ATP 250 в Гонконге
4 января украинская теннисистка Виталий Сачко (АТР 169) начнет выступления на хардовом турнире АТР 250 в Гонконге.
В первом раунде отбора украинец сыграет против Патрика Кипсона (США, ATP 118). Поединок состоится вторым запуском на корте №2 после игры Имер – Дьере. Время начала матча – 07:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперников.
Победитель поединка в финале квалификации встретится либо с Кристианом Гариным, либо с Майклом Ммо.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Со 2 по 11 января в австралийских городах Перт и Сидней пройдет командный турнир
Джонсон перешел в Кристал Пэлас