Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТУРАН: «Наша цель – выйти в 1/8 финала. Мы будем выкладываться на максимум»
Лига конференций
07 ноября 2025, 04:59 |
ТУРАН: «Наша цель – выйти в 1/8 финала. Мы будем выкладываться на максимум»

Наставник Шахтера в интервью пресс-службе клуба прокомментировал матч с Брейдабликом

ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник донецкого Шахтера Арда Туран в комментарии клубной пресс-службе прокомментировал победу над Брейдабликом (2:0) в матче третьего тура Лиги конференций 2025/26:

– Прежде всего, я очень рад нашей победе. Победа и триумф всегда важны. Как мы расстраиваемся, когда проигрываем, так и должны ценить победы. Относительно матча... Мы вышли со многими перспективными игроками, подающими надежду. Я очень доволен тем, что увидел сегодня. Чем? Их контролем, терпением, соблюдением нашей системы. Есть вещи для улучшения в решениях и действиях в третьей зоне и атаке. Но некоторые игроки давно не играли в подобных матчах. Поэтому я могу сказать, что горжусь ими и поздравляю с сегодняшней игрой. Знаю, им было нелегко, но нужно продолжать в том же духе. Сегодня очень важный день для развития и надежды на будущее. Поэтому я рад, что мы продолжили побеждать и в Лиге конференций.

– Бондаренко открыл счет. На предматчевой тренировке мы видели, как вы отрабатывали этот удар. Были ли у вас ощущения, что он сможет забить в матче именно так?

– Здесь нужно поздравить всю команду. Я только управляю ими. Но, конечно, наши аналитики очень сосредоточены на этой работе. Они вместе анализируют каждую деталь. Сегодня мы выходим на стандарты полностью по их решениям. Поэтому благодарю наших тренеров. Как я говорил, чтобы мы не делали, я очень рад игрокам, потому что это вдохновляет, когда забиваешь из того, что нарабатывал, работая над деталями. В футболе игра иногда составляет всего 30–40%. Надо это принять и двигаться дальше.

– В этой игре вы использовали двух центральных форвардов. Довольны ли вы этим планом?

– Фактически, да, это был план с двумя центральными нападающими. На поле было два центрфорварда, но наши планы были немного похожи. Мы немного больше использовали Мейреллиша в качестве связного игрока.

– У Шахтера две победы и одно поражение. Какие ожидания от следующих трех матчей?

– Как я говорил, наша цель – попасть в восьмерку. Но у нас есть сложный график и сложная планировка путешествий. Мы путешествуем по-другому и теряем больше времени, чем все команды в Европе. Но мы продолжим это планирование. Наша цель – выйти сразу в 1/8 финала, и мы будем выкладываться на максимум.

По теме:
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
КАБАЕВ: «Понимали, что играем против людей, не против каких-то там роботов»
БОНДАРЬ: «Туран говорит, что должны быть на том уровне, что и с Динамо»
Арда Туран Шахтер Донецк Брейдаблик Лига конференций Шахтер - Брейдаблик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
