03.11.2025 14:00 – FT 3 : 1
Украина. Первая лига03 ноября 2025, 16:10 | Обновлено 03 ноября 2025, 16:47
Претендент на УПЛ. Команда с дублем форварда поднялась в топ-4 Первой лиги
Агробизнес обыграл Прикарпатье в Первой лиге
03 ноября 2025, 16:10 | Обновлено 03 ноября 2025, 16:47
В понедельник состоялся один матч в рамках 14-го тура Первой лиги.
Агробизнес, который на минувшей неделе драматично вылетел из Кубка Украины в игре с Металлистом 1925, в чемпионате обыграл Прикарпатье со счетом 3:1 с дублем Максима Войтиховского и остается в топ-группе.
Агробизнес набрал 27 очков и поднялся в топ-4. От зоны прямого выхода в УПЛ команде отделают 4 пункта.
Первая лига. 14-й тур
Агробизнес – Прикарпатье 3:1
Голы: Войтиховский, 45, 48, Кузьмин, 72 – Француз, 44
