Претендент на УПЛ. Команда с дублем форварда поднялась в топ-4 Первой лиги

В понедельник состоялся один матч в рамках 14-го тура Первой лиги.

Агробизнес, который на минувшей неделе драматично вылетел из Кубка Украины в игре с Металлистом 1925, в чемпионате обыграл Прикарпатье со счетом 3:1 с дублем Максима Войтиховского и остается в топ-группе.

Агробизнес набрал 27 очков и поднялся в топ-4. От зоны прямого выхода в УПЛ команде отделают 4 пункта.

Первая лига. 14-й тур

Агробизнес – Прикарпатье 3:1

Голы: Войтиховский, 45, 48, Кузьмин, 72 – Француз, 44

