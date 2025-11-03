Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Претендент на УПЛ. Команда с дублем форварда поднялась в топ-4 Первой лиги
Первая лига
Агробизнес
03.11.2025 14:00 – FT 3 : 1
Прикарпатье
Украина. Первая лига
03 ноября 2025, 16:10 | Обновлено 03 ноября 2025, 16:47
245
0

Агробизнес обыграл Прикарпатье в Первой лиге

ФК Агробизнес

В понедельник состоялся один матч в рамках 14-го тура Первой лиги.

Агробизнес, который на минувшей неделе драматично вылетел из Кубка Украины в игре с Металлистом 1925, в чемпионате обыграл Прикарпатье со счетом 3:1 с дублем Максима Войтиховского и остается в топ-группе.

Агробизнес набрал 27 очков и поднялся в топ-4. От зоны прямого выхода в УПЛ команде отделают 4 пункта.

Первая лига. 14-й тур

Агробизнес – Прикарпатье 3:1
Голы: Войтиховский, 45, 48, Кузьмин, 72 – Француз, 44

Турнирная таблица

Агробизнес – Прикарпатье – 3:1. Дубль Войтиховского. Видео голов и обзор
Василий КОБИН: «Нет простых игр, каждый матч будет ключевым»
Юрий ВИРТ: «Мне не понравились вышедшие на замену футболисты»
Агробизнес Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
