Агробизнес – Прикарпатье – 3:1. Дубль Войтиховского. Видео голов и обзор

В понедельник, 3 ноября, в Волочиске состоялся матч 14-го тура Первой лиги. «Агробизнес» принимал «Прикарпатье» и одержал победу со счетом 3:1.

Счет в матче открыли гости. На 44-й минуте Василий Француз подобрал мяч в штрафной и пробил в правый угол.

«Агробизнес» отыгрался очень быстро. На 45-й минуте Максим Войтиховский сравнял счет.

В начале второго тайма хозяева вышли вперед. Снова отличился Войтиховский. А на 72-й минуте Роман Кузьмин отправил в ворота «Прикарпатья» третий мяч.

Первая лига. 14-й тур, 3 ноября. Волочиск, стадион «Юность»

«Агробизнес» Волочиск – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 3:1

Голы: Войтиховский, 45, 48, Кузьмин, 72 – Француз, 44

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)