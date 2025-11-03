Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Агробизнес – Прикарпатье – 3:1. Дубль Войтиховского. Видео голов и обзор
Первая лига
Агробизнес
03.11.2025 14:00 – FT 3 : 1
Прикарпатье
Украина. Первая лига
03 ноября 2025, 16:49 |
Агробизнес – Прикарпатье – 3:1. Дубль Войтиховского. Видео голов и обзор

Поединок прошел в Волочиске на стадионе «Юность»

Агробизнес – Прикарпатье – 3:1. Дубль Войтиховского. Видео голов и обзор
ФК Агробизнес

В понедельник, 3 ноября, в Волочиске состоялся матч 14-го тура Первой лиги. «Агробизнес» принимал «Прикарпатье» и одержал победу со счетом 3:1.

Счет в матче открыли гости. На 44-й минуте Василий Француз подобрал мяч в штрафной и пробил в правый угол.

«Агробизнес» отыгрался очень быстро. На 45-й минуте Максим Войтиховский сравнял счет.

В начале второго тайма хозяева вышли вперед. Снова отличился Войтиховский. А на 72-й минуте Роман Кузьмин отправил в ворота «Прикарпатья» третий мяч.

Первая лига. 14-й тур, 3 ноября. Волочиск, стадион «Юность»

«Агробизнес» Волочиск – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 3:1

Голы: Войтиховский, 45, 48, Кузьмин, 72 – Француз, 44

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Агробизнес.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Француз (Прикарпатье).
По теме:
Защитник Кудровки рассказал о победе над Оболонью
Матч между ЛНЗ и Крапатами вновь приостановлен
Полесье – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес Прикарпатье Ивано-Франковск видео голов и обзор Василий Француз Максим Войтиховский Роман Кузьмин
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
