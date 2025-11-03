Агробизнес – Прикарпатье – 3:1. Дубль Войтиховского. Видео голов и обзор
Поединок прошел в Волочиске на стадионе «Юность»
В понедельник, 3 ноября, в Волочиске состоялся матч 14-го тура Первой лиги. «Агробизнес» принимал «Прикарпатье» и одержал победу со счетом 3:1.
Счет в матче открыли гости. На 44-й минуте Василий Француз подобрал мяч в штрафной и пробил в правый угол.
«Агробизнес» отыгрался очень быстро. На 45-й минуте Максим Войтиховский сравнял счет.
В начале второго тайма хозяева вышли вперед. Снова отличился Войтиховский. А на 72-й минуте Роман Кузьмин отправил в ворота «Прикарпатья» третий мяч.
Первая лига. 14-й тур, 3 ноября. Волочиск, стадион «Юность»
«Агробизнес» Волочиск – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 3:1
Голы: Войтиховский, 45, 48, Кузьмин, 72 – Француз, 44
Видеозапись матча
Видео голов и обзор матча (ожидается)
События матча
