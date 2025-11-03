03.11.2025 14:00 - : -
Украина. Первая лига
14
0
Агробизнес – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 ноября видеотрансляцию матча 14-го тура
3 ноября состоится лишь один матч 14-го тура Первой лиги: «Агробизнес» встретится с «Прикарпатьем».
Команды проведут встречу в Волочиске на стадионе «Юность».
Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
