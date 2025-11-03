Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Агробизнес
03.11.2025 14:00 - : -
Прикарпатье
Украина. Первая лига
03 ноября 2025, 00:49 | Обновлено 03 ноября 2025, 01:21
Агробизнес – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 ноября видеотрансляцию матча 14-го тура

ФК Агробизнес

3 ноября состоится лишь один матч 14-го тура Первой лиги: «Агробизнес» встретится с «Прикарпатьем».

Команды проведут встречу в Волочиске на стадионе «Юность».

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

