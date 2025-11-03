Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Агробизнес
03.11.2025 14:00 - : -
Прикарпатье
Украина. Первая лига
03 ноября 2025, 10:23 |
Агробизнес – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 3 ноября в 14:00 по Киеву

Агробизнес – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Агробизнес

В понедельник, 3 ноября состоится поединок 14-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Прикарпатье». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Агробизнес

Коллектив начал сезон очень сильно, однако в последних играх ощутимо утратил уверенность. И даже несмотря на это, «Агробизнес» имеет на счету 24 балла после 13 игр Первой лиги и занимает 5-ю строчку турнирной таблицы. От топ-4 команду отделяет всего 2 очка, а вот лидер «Буковина» опережает клуб уже на 11 зачетных пунктов.

В Кубке Украины «Агробизнес» дошел до 1/8 финала, однако там потерпел поражение от «Металлиста 1925» со счетом 4:3.

Прикарпатье

Ничем особенным не выделяются иванофранковцы в текущем сезоне. После 13 игр Первой лиги на счету команды есть 18 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 7-ю строчку турнирной таблицы. От зоны переходных игр, что от топ-4 «Прикарпатье» отделяет 8 очков.

Из Кубка Украины коллектив неожиданно вылетел от «Денгоффа» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

Начиная с 2023 команды сыграли между собой 5 поединков. У 3-х из них победило «Прикарпатье», 1 раз выигрыш праздновал «Агробизнес», а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Агробизнес» пропустил 9 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Агробизнес» победил в 6/7 домашних поединках этого сезона.
  • В последних 4-х поединках «Прикарпатье» имеет только 1 победу.

Прогноз

Я поставлю на победу "Агробизнеса" с коэффициентом 1.65.

