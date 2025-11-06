Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Футболисты делают то, чего мы требуем»
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Футболисты делают то, чего мы требуем»

Наставник «Агробизнеса» дал оценку матчу с «Прикарпатьем»

Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Футболисты делают то, чего мы требуем»
Александр Чижевский

В поединке 14-го тура Первой лиги «Агробизнес» со счетом 3:1 обыграл «Прикарпатье». Результат поединка прокомментировал главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Что лучше всего удалось? Мы получили положительный результат. Даже при том что мы пропустили в конце первого тайма. Футболисты нашли в себе силы. Сравняли еще до конца первого тайма. И во втором тайме полное преимущество на нашей стороне было. Футболисты делают то, что мы требуем. Играют в футбол, комбинационный футбол. Считаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Забили три мяча. Рад за Войтиховского, что вновь забил. Ну и в общем-то за самоотдачу, видно было, что команда была единой на футбольном поле. На каждом участке поля выгрызали мячи, что дало положительный результат для нас.

Охарактеризовать игру соперников? Они, несмотря на то, что проиграли, играли очень агрессивно. Они всегда играли в силовой футбол, много единоборств, верховых единоборств. Мы знали, что они так будут играть более вертикальными передачами. Мы были готовы к этому. Но самое главное, что наши футболисты не проиграли эту силовую борьбу и навязали свою игру», – сказал Александр Чижевский.

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Агробизнес.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Агробизнес).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Василий Француз (Прикарпатье).
