15 победа со старта сезона. Невероятная Бавария без лидеров бьет Байер

Бавария в матче чемпионата Германии на своем поле спокойно разобралась с Байером со счетом 3:0. И сделала это даже Гарри Кейна и ряда других основных игроков в старте, которым тренер Венсан Компани дал отдых и выпустил только во втором тайме, когда уже все было ясно.

Мюнхенская команда выиграла 15-й матч со старта сезона. Бавария не только не проигрывала, но вообще не теряла очки во всех турнирах сезона. Но уже во вторник команда сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов.

В Бундеслиге действующий чемпион опережает Лейпциг на 5 очков. Байер с 17 пунктами идет пятым.

Чемпионат Германии. 9-й тур

Бавария – Байер 3:0

Голы: Гнабри, 25, Джексон, 31, Баде, 43 (в свои ворота)

Бавария: Нойер, Ляймер (Боэ, 75), Та, Ким, Геррейру (Павлович, 80), Киммих, Горетцка, Гнабри (Луис Диас, 59), Карл (Олисе, 59), Бишоф, Джексон (Кейн, 59)

Байер: Флеккен, Баде, Кванса, Тапсода, Алейш Гарсия (Маза, 46), Андрих, Артур, Белосиан, Эчеверри (Хофманн, 56), Поку (Террье, 56), Шик (Кофане, 56)