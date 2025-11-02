Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Байер – 3:0. Как разгромить за один тайм. Видео голов и обзор
Чемпионат Германии
Бавария
01.11.2025 19:30 – FT 3 : 0
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
02 ноября 2025, 03:01 |
21
0

Бавария – Байер – 3:0. Как разгромить за один тайм. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча девятого тура Бундеслиги 2025/26

02 ноября 2025, 03:01 |
21
0
Бавария – Байер – 3:0. Как разгромить за один тайм. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября мюнхенская Бавария разгромила леверкузенский Байер в матче девятого тура Бундеслиги 2025/26.

Поединок, который прошел на стадионе Альянц Арена, завершился со счетом 4:0 в пользу подопечных Венсана Компани.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все три гола были забиты еще в первом тайме. Мяч оформили Серж Гнабри, Николас Джексон и Лоик Баде (автогол).

Бундеслига 2025/26. 10-й тур, 1 ноября

Бавария – Байер – 3:0

Голы: Гнабри, 25, Джексон, 31, Баде, 44 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

43’
ГОЛ ! Автогол забил Лоик Баде (Байер).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Бавария), асcист Конрад Лаймер.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария), асcист Том Бишоф.
По теме:
Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0. Мяч Салах прервал черную полосу. Видео голов
Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:0. Автогол и удаление в матче АПЛ. Видео голов
Брайтон – Лидс – 3:0. Чайки сильнее павлинов. Видео голов и обзор матча
Бавария Байер Бавария - Байер видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу Бундеслига Лоик Баде автогол Серж Гнабри Николас Джексон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 02 ноября 2025, 02:05 5
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01 ноября 2025, 09:45 15
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс

Хартс лидирует и мечтает о чемпионстве, нейтральные фаны говорят – не верю

Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Бокс | 01.11.2025, 06:22
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Футбол | 01.11.2025, 13:09
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
Футбол | 02.11.2025, 03:52
Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
31.10.2025, 11:35 4
Футбол
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 4
Футбол
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
31.10.2025, 07:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем