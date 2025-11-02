1 ноября мюнхенская Бавария разгромила леверкузенский Байер в матче девятого тура Бундеслиги 2025/26.

Поединок, который прошел на стадионе Альянц Арена, завершился со счетом 4:0 в пользу подопечных Венсана Компани.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все три гола были забиты еще в первом тайме. Мяч оформили Серж Гнабри, Николас Джексон и Лоик Баде (автогол).

Бундеслига 2025/26. 10-й тур, 1 ноября

Бавария – Байер – 3:0

Голы: Гнабри, 25, Джексон, 31, Баде, 44 (автогол)

Видеообзор матча