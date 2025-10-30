Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Германии
Бавария
01.11.2025 19:30 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
30 октября 2025, 17:15 | Обновлено 30 октября 2025, 17:16
19
0

Смотрите 1 ноября в 19:30 поединок Бундеслиги

ФК Бавария

В субботу, 1 ноября, состоится матч 9-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Байер».

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ

Кейн высказался о крупной победе Баварии над Кельном
Винисиус может уйти из Реала после скандала. У него есть 5 топ-вариантов
Кейн первым из топ-5 лиг сделал 25 результативных действий за клуб в сезоне
