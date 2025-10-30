Германия30 октября 2025, 17:15 | Обновлено 30 октября 2025, 17:16
Бавария – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 ноября в 19:30 поединок Бундеслиги
В субботу, 1 ноября, состоится матч 9-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Байер».
Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».
Бавария – Байер
|
