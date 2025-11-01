1 ноября на Альянц-Арене пройдет матч 9-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором Бавария встретится с Байером. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда после бестрофейного 2023/2024 не нашла иного тренера, кроме Компани, как раз вылетевшего с Бернли из АПЛ. И прошлый сезон получился довольно противоречивым. Да, серебряную салатницу вернули очень уверенно - Кейн наконец-то получил свой трофей. Но в остальных турнирах немцы не преуспели, в том числе и на летнем клубном чемпионате мира.

Но не зря недавно с Венсаном пролонгировали контракт. Сейчас его подопечные демонстрируют в прямом смысле стопроцентную статистику, выиграв попросту все проведенные матчи после коротких летних каникул, от 2:1 в Суперкубке Германии со Штутгартом и до всех туров Лиги чемпионов. Ну, а в Бундеслиге уже обыграно в Классикере дортмундскую Боруссию, да и всех остальных - там соотношение мячей сейчас равно 30:4!

Байер

Клуб навсегда запомнит короткий, но успешнейший отрезок работы Хаби Алонсо. Правда, после золотого дубля в 2023/2024, пройденного без поражений на внутренней арене, уже и при испанце был довольно ожидаемый спад. Но не критичный: второе место в Бундеслиге и участие в плей-офф Лиги чемпионов. Только в кубке явно не ждали осечки незадолго до финала, еще и с Арминией.

Очевидно, что массовый исход летом, не только наставника, но и футболистов, не мог не аукнуться. Но тен Хаг все равно провалился напрочь, впрочем, его и терпели только до первой паузы на игры сборных. Сменивший его Юлманд в целом пытается не без успехов наладить ситуацию. Но все же и при нем случаются осечки, среди которых особенно болезненным, конечно, остаются 2:7 с ПСЖ в крайнем туре Лиги чемпионов.

Статистика личных встреч

В шести поединках кряду чередовались победы Байера и ничьи. Но уже в Лиге чемпионов в марте Бавария дважды обыграла земляков.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что в Мюнхене впервые допустят осечку именно сейчас. Может, такой разгром, как ПСЖ, хозяева гостям не устроят, но выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,63).