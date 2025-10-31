Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Пробой
02.11.2025 12:00 - : -
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
31 октября 2025, 18:08 | Обновлено 31 октября 2025, 19:38
Пробой – Виктория. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 2 ноября в 12:00 по Киеву

Пробой – Виктория. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Виктория

В воскресенье, 2 ноября состоится поединок 14-го тура Первой лиги Украины между «Пробоем» и «Викторией». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Пробой Городенкa

Городенковской команде дебютный сезон в Первой лиге дается довольно тяжело. За 13 игр чемпионата «Пробой» получил 13 баллов и теперь занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. От зоны переходных игр коллектив отделяет 3 очка, однако у «Чернигова» (который находится на 13-м месте и открывает эту зону) есть 3 поединка в запасе.

С Кубка Украины «Пробой» вылетел от «ЛНЗ Черкассы» на стадии 1/32 финала.

Виктория Сумы

Сумская команда проводит сезон получше. За такое же количество поединков «Виктория» набрала 15 очков, позволяющих ей занимать 8 место турнирной таблицы. От зоны переходных игр команду отделяет 5 зачетных пунктов, а от топ-4 – 9 баллов.

В Кубке Украины сумчанам удалось выбить «Ворсклу» и «Левый Берег», однако на стадии 1/8 финала клуб потерпел поражение от «Ингульца».

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • Безвыигрышная домашняя серия «Пробоя» продолжается уже 7 игр подряд. 6/7 этих матчей команда проиграла.
  • «Виктория» проиграла в каждом из последних 3-х поединках.
  • «Пробой» и «Виктория» пропустили по 16 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд, не находящихся в зоне вылета.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
