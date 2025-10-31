Пробой – Виктория. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Матч начнется 2 ноября в 12:00 по Киеву
В воскресенье, 2 ноября состоится поединок 14-го тура Первой лиги Украины между «Пробоем» и «Викторией». По киевскому времени игра начнется в 12:00.
Пробой Городенкa
Городенковской команде дебютный сезон в Первой лиге дается довольно тяжело. За 13 игр чемпионата «Пробой» получил 13 баллов и теперь занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. От зоны переходных игр коллектив отделяет 3 очка, однако у «Чернигова» (который находится на 13-м месте и открывает эту зону) есть 3 поединка в запасе.
С Кубка Украины «Пробой» вылетел от «ЛНЗ Черкассы» на стадии 1/32 финала.
Виктория Сумы
Сумская команда проводит сезон получше. За такое же количество поединков «Виктория» набрала 15 очков, позволяющих ей занимать 8 место турнирной таблицы. От зоны переходных игр команду отделяет 5 зачетных пунктов, а от топ-4 – 9 баллов.
В Кубке Украины сумчанам удалось выбить «Ворсклу» и «Левый Берег», однако на стадии 1/8 финала клуб потерпел поражение от «Ингульца».
Личные встречи
Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Интересные факты
- Безвыигрышная домашняя серия «Пробоя» продолжается уже 7 игр подряд. 6/7 этих матчей команда проиграла.
- «Виктория» проиграла в каждом из последних 3-х поединках.
- «Пробой» и «Виктория» пропустили по 16 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд, не находящихся в зоне вылета.
Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Губенко оформил победный мяч
Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом