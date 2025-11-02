Пробой – Виктория – 3:2. Поединок с двумя пенальти. Видео голов и обзор

В поединке 14-го тура Первой лиги «Пробой» на своем поле принимал «Викторию». Хозяева одержали непростую победу со счетом 3:2.

«Пробой» вышел вперед на 13-й минуте матча. Владимир Иваничук влетел в штрафную и замкнул прострел с левого фланга.

«Виктория» отыгралась в конце первого тайма. Александр Чернов удачно сыграл на добивании после сейва голкипера «Пробоя».

Гости повели в счете на 69-й минуте. Владислав Хамелюк реализовал пенальти. Однако спустя 10 минут Руслан Харук восстановил паритет. А на 85-й минуте капитан «Пробоя» Иван Белый ударом принес своей команде три очка, пробив одиннадцатиметровый без шансов для вратаря.

Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» Городенка – «Виктория» Сумы – 3:2

Голы: Иваничук, 13, Харук, 79, Белый, 85 (пенальти) – Чернов, 45+1, Хамелюк, 69 (пенальти)

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)