Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пробой – Виктория – 3:2. Поединок с двумя пенальти. Видео голов и обзор
Первая лига
Пробой
02.11.2025 12:00 – FT 3 : 2
Виктория Сумы
Украина. Первая лига
02 ноября 2025, 14:57 |
Пробой – Виктория – 3:2. Поединок с двумя пенальти. Видео голов и обзор

Виктория потерпела третье поражение в чемпионате подряд

Пробой – Виктория – 3:2. Поединок с двумя пенальти. Видео голов и обзор
НК Пробой

В поединке 14-го тура Первой лиги «Пробой» на своем поле принимал «Викторию». Хозяева одержали непростую победу со счетом 3:2.

«Пробой» вышел вперед на 13-й минуте матча. Владимир Иваничук влетел в штрафную и замкнул прострел с левого фланга.

«Виктория» отыгралась в конце первого тайма. Александр Чернов удачно сыграл на добивании после сейва голкипера «Пробоя».

Гости повели в счете на 69-й минуте. Владислав Хамелюк реализовал пенальти. Однако спустя 10 минут Руслан Харук восстановил паритет. А на 85-й минуте капитан «Пробоя» Иван Белый ударом принес своей команде три очка, пробив одиннадцатиметровый без шансов для вратаря.

Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» Городенка – «Виктория» Сумы – 3:2

Голы: Иваничук, 13, Харук, 79, Белый, 85 (пенальти) – Чернов, 45+1, Хамелюк, 69 (пенальти)

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Билый (Пробой).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Харук (Пробой).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Хамелюк (Виктория Сумы).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Чернов (Виктория Сумы).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Иваничук (Пробой).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Иван Белый Владислав Хамелюк Александр Чернов Пробой Городенка Руслан Харук Владимир Иваничук видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
