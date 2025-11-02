Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Качели в Городенке. Пробой в результативном матче обыграл Викторию
Первая лига
Пробой
02.11.2025 12:00 – FT 3 : 2
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
02 ноября 2025, 14:02 | Обновлено 02 ноября 2025, 14:13
152
0

Качели в Городенке. Пробой в результативном матче обыграл Викторию

Поединок прошел в Городенке на стадионе «Пробой-Арена»

02 ноября 2025, 14:02 | Обновлено 02 ноября 2025, 14:13
152
0
Качели в Городенке. Пробой в результативном матче обыграл Викторию
НК Пробой

В воскресенье, 2 ноября, в поединке 14-го тура Первой лиги «Пробой» на своем поле принимал «Викторию». Матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.

«Виктория» неудачно провела последние поединки. Команда Анатолия Бессмертного проиграла два матча в чемпионате, а также уступила Ингульцу в 1/8 финала Кубка Украины. «Пробой» не проигрывал в двух матчах подряд.

«Пробой» открыл счет на 13-й минуте. Владимир Иваничук замкнул прострел с левого фланга.

«Виктория» отыгралась в конце первого тайма. Александр Чернов удачно сыграл на добивании.

Вперед гости вышли на 69-й минуте. Владислав Хамелюк реализовал пенальти. Однако спустя 10 минут Руслан Харук сравнял счет. А на 85-й минуте капитан «Пробоя» Иван Белый ударом с одиннадцатиметровой отметки принес своей команде три очка.

Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» Городенка – «Виктория» Сумы – 3:2

Голы: Иваничук, 13, Харук, 79, Белый, 85 (пенальти) – Чернов, 45+1, Хамелюк, 69 (пенальти)

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Билый (Пробой).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Харук (Пробой).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Хамелюк (Виктория Сумы).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Чернов (Виктория Сумы).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Иваничук (Пробой).
По теме:
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Шахтер – Динамо
Заря – Рух. Стали известны стартовые составы
Эрен АЙДИН: «Этот день особенный для меня»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Пробой Городенка Виктория Сумы Александр Чернов Владислав Хамелюк Руслан Харук Иван Белый
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал готовит трансфер одного из лучших игроков мира. Впечатляющая сумма
Футбол | 02 ноября 2025, 12:17 4
Реал готовит трансфер одного из лучших игроков мира. Впечатляющая сумма
Реал готовит трансфер одного из лучших игроков мира. Впечатляющая сумма

Испанский гранд готовит предложение по Витинье

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Футбол | 02 ноября 2025, 08:01 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев

Поединок 11-го тура УПЛ 2025/26 состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

Звезда сборной Украины попал в шорт-лист гранда
Футбол | 02.11.2025, 13:21
Звезда сборной Украины попал в шорт-лист гранда
Звезда сборной Украины попал в шорт-лист гранда
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Футбол | 01.11.2025, 21:43
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.11.2025, 08:47
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 54
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 6
Футбол
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32
Бокс
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем