Качели в Городенке. Пробой в результативном матче обыграл Викторию
Поединок прошел в Городенке на стадионе «Пробой-Арена»
В воскресенье, 2 ноября, в поединке 14-го тура Первой лиги «Пробой» на своем поле принимал «Викторию». Матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.
«Виктория» неудачно провела последние поединки. Команда Анатолия Бессмертного проиграла два матча в чемпионате, а также уступила Ингульцу в 1/8 финала Кубка Украины. «Пробой» не проигрывал в двух матчах подряд.
«Пробой» открыл счет на 13-й минуте. Владимир Иваничук замкнул прострел с левого фланга.
«Виктория» отыгралась в конце первого тайма. Александр Чернов удачно сыграл на добивании.
Вперед гости вышли на 69-й минуте. Владислав Хамелюк реализовал пенальти. Однако спустя 10 минут Руслан Харук сравнял счет. А на 85-й минуте капитан «Пробоя» Иван Белый ударом с одиннадцатиметровой отметки принес своей команде три очка.
Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»
«Пробой» Городенка – «Виктория» Сумы – 3:2
Голы: Иваничук, 13, Харук, 79, Белый, 85 (пенальти) – Чернов, 45+1, Хамелюк, 69 (пенальти)
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
