Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Черноморец
02.11.2025 16:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
02 ноября 2025, 00:46 |
13
0

Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 ноября видеотрансляцию матчей 14-го тура

02 ноября 2025, 00:46 |
13
0
Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Чернигов

2 ноября будут проведены четыре поединка 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию четырех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 14-й тур, 2 октября 2025

  • 12:00. «Пробой» – «Виктория»
  • 13:00. «Ворскла» – «Нива» Тернополь
  • 14:00. «Ингулец» – «Чернигов»
  • 16:00. «Черноморец» – «Буковина»

12:00. «Пробой» – «Виктория»

13:00. «Ворскла» – «Нива» Тернополь

14:00. «Ингулец» – «Чернигов»

16:00. «Черноморец» – «Буковина»

По теме:
Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Вторая лига. 16-й тур, 2 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Пробой Городенка Виктория Сумы Черноморец Одесса Буковина Черновцы Ворскла Полтава Нива Тернополь Ингулец Чернигов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Они украли формат ЛЧ? В УЕФА столкнулись со странным судебным иском
Футбол | 01 ноября 2025, 18:05 7
Они украли формат ЛЧ? В УЕФА столкнулись со странным судебным иском
Они украли формат ЛЧ? В УЕФА столкнулись со странным судебным иском

Организация MatchVision требует в суде от УЕФА около €20 млн компенсации

Реал разгромил Валенсию на Бернабеу. Мбаппе забил летучим мышам дважды
Футбол | 01 ноября 2025, 23:59 0
Реал разгромил Валенсию на Бернабеу. Мбаппе забил летучим мышам дважды
Реал разгромил Валенсию на Бернабеу. Мбаппе забил летучим мышам дважды

Мадридцы набрали три очка

Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Бокс | 01.11.2025, 05:22
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Футбол | 01.11.2025, 02:02
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Бокс | 01.11.2025, 07:42
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 53
Бокс
Паркер раскрыл причину, почему Усик отказался с ним драться
Паркер раскрыл причину, почему Усик отказался с ним драться
31.10.2025, 06:02
Бокс
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 2
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем