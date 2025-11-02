02.11.2025 16:00 - : -
Украина. Вторая лига02 ноября 2025, 00:46 |
13
0
Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 ноября видеотрансляцию матчей 14-го тура
02 ноября 2025, 00:46 |
13
0
2 ноября будут проведены четыре поединка 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию четырех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 14-й тур, 2 октября 2025
- 12:00. «Пробой» – «Виктория»
- 13:00. «Ворскла» – «Нива» Тернополь
- 14:00. «Ингулец» – «Чернигов»
- 16:00. «Черноморец» – «Буковина»
12:00. «Пробой» – «Виктория»
13:00. «Ворскла» – «Нива» Тернополь
14:00. «Ингулец» – «Чернигов»
16:00. «Черноморец» – «Буковина»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 ноября 2025, 18:05 7
Организация MatchVision требует в суде от УЕФА около €20 млн компенсации
Футбол | 01 ноября 2025, 23:59 0
Мадридцы набрали три очка
Бокс | 01.11.2025, 05:22
Футбол | 01.11.2025, 02:02
Бокс | 01.11.2025, 07:42
Комментарии 0
Популярные новости
31.10.2025, 09:12 53
31.10.2025, 06:02
31.10.2025, 19:44 3
01.11.2025, 08:41 2
31.10.2025, 16:42
31.10.2025, 06:23 43
31.10.2025, 03:55 5