Интрига умерла? Черноморец в домашнем матче проиграл Буковине

В воскресенье, 2 ноября, в Одессе на стадионе «Черноморец» состоялся центральный матч 14-го тура Первой лиги. «Черноморец» принимал «Буковину».

«Буковина» приехала в Одессу в статусе лидера Первой лиги. «Черноморец» шел вторым с отставанием в четыре очка. Также следует отметить, что в чемпионате «Буковина» выиграла 11 матчей подряд.

Гости открыли счет на 9-й минуте. Капитан «Буковины» Богдан Бойчук ворвался в штрафную и подсек мяч над голкипером «Черноморца».

На 27-й минуте хозяева пропустили второй гол. Евгений Подлепенец воспользовался ошибкой обороны «Черноморца», перехватил мяч и пробил в левый нижний угол.

«Черноморец» не сдался и на 69-й минуте сократил отставание. После подачи со штрафного Владислав Кулач головой переправил мяч в ворота «Буковины».

А вот спастись от поражения подопечные Александра Кучера не смогли. «Буковина» одержала победу и теперь опережает «Черноморец» на семь очков.

Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Одесса, стадион «Черноморец»

«Черноморец» Одесса – «Буковина» Черновцы – 1:2

Голы: Бойчук, 9, Подлепенец, 27 – Кулач, 69

Видеозапись матча

Инфографика