Черноморец – Буковина – 1:2. Битва лидеров. Видео голов и обзор матча
Команда Сергея Шищенко оторвалась от преследователей на семь очков
В центральный матче 14-го тура Первой лиги «Черноморец» на своем поле принимал «Буковину». Гости одержали победу со счетом 2:1.
«Буковина» открыла счет уже на 9-й минуте поединка. Капитан команды гостей Богдан Бойчук прорвался сквозь защитников и подсек мяч над голкипером «Черноморца».
Второй гол одесситы пропустили на 27-й мминуте. Евгений Подлепенец перехватил мяч и пробил в левый нижний угол.
«Черноморец» на 69-й минуте сократил отставание. После подачи со штрафного Владислав Кулач головой переправил мяч в ворота «Буковины».
Однако спастись от поражения игроки «Черноморца» не смогли. «Буковина» одержала победу и теперь опережает «Черноморец» на семь очков.
Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Одесса, стадион «Черноморец»
«Черноморец» Одесса – «Буковина» Черновцы – 1:2
Голы: Бойчук, 9, Подлепенец, 27 – Кулач, 69
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
