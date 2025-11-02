Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Черноморец – Буковина – 1:2. Битва лидеров. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Черноморец
02.11.2025 16:00 – FT 1 : 2
Буковина
Украина. Первая лига
02 ноября 2025, 20:14
Черноморец – Буковина – 1:2. Битва лидеров. Видео голов и обзор матча

Команда Сергея Шищенко оторвалась от преследователей на семь очков

Черноморец – Буковина – 1:2. Битва лидеров. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

В центральный матче 14-го тура Первой лиги «Черноморец» на своем поле принимал «Буковину». Гости одержали победу со счетом 2:1.

«Буковина» открыла счет уже на 9-й минуте поединка. Капитан команды гостей Богдан Бойчук прорвался сквозь защитников и подсек мяч над голкипером «Черноморца».

Второй гол одесситы пропустили на 27-й мминуте. Евгений Подлепенец перехватил мяч и пробил в левый нижний угол.

«Черноморец» на 69-й минуте сократил отставание. После подачи со штрафного Владислав Кулач головой переправил мяч в ворота «Буковины».

Однако спастись от поражения игроки «Черноморца» не смогли. «Буковина» одержала победу и теперь опережает «Черноморец» на семь очков.

Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Одесса, стадион «Черноморец»

«Черноморец» Одесса – «Буковина» Черновцы – 1:2

Голы: Бойчук, 9, Подлепенец, 27 – Кулач, 69

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кулач (Черноморец).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Буковина).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Буковина).
