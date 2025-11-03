Александр КУЧЕР: «Все понимали, какой это матч и что стояло на кону»

В поединке 14-го тура Первой лиги «Черноморец» на своем поле принимал «Буковину». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу команды гостей. Итог поединка подвел главный тренер «Черноморца» Александр Кучер.

– Александр Николаевич, каким будет ваш комментарий по итогам игры с «Буковиной»?

– Да что тут комментировать… Проиграли, вы сами все видели. Не могу сказать, что за это поражение я беру всю ответственность на себя, да и вообще многое говорить нечего даже.

– Чем была обусловлена ​​такая ранняя замена Ракицкого, который обычно доигрывает матчи до конца?

– Ярослав плохо себя чувствовал, поэтому мы его заменили.

– Обычно после поражений тренеры недовольны игрой своих подопечных. Можно ли сказать, что сегодня упрекнуть игроков «Черноморца» было не в чем?

– По желанию – да, ребята выглядели неплохо. Но есть моменты, которые будем разбирать, ведь выходить на второй тайм при счете 0:2 очень тяжело. Вот первые 15 минут мне совсем не понравились.

– В составе «Черноморца» было много отсутствующих игроков из-за травм и других причин. Как это повлияло на итог и как это ограничивает возможности тренерского штаба?

– Да, сегодня мы не могли рассчитывать на большое количество игроков. Это конечно ограничивает наши возможности. Ждем их возвращения – надеюсь, оно состоится уже в ближайшее время. Состояние Хачериди? Еще неделю будет лечиться, может быть, больше. Посмотрим, какая будет динамика, пока конкретнее ничего не могу сказать.

– Почему после матча вспыхнули такие эмоции на поле?

– Это эмоции, ведь все понимали, какой это матч и что стояло на кону. Никто не хотел проигрывать, поэтому такая реакция – нормальная. Хуже, когда ты проигрываешь и тебе безразлично, когда нет эмоций – тогда это уже проблема.

– Как оцените дебют вышедшего во втором тайме Максима Лунева и отдавшего голевую передачу?

– Он был готов сыграть один тайм. Договаривались с ним об этом заранее. Посмотрим за его состоянием в дальнейшем, насколько хватит его функционально.