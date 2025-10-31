В воскресенье, 2 ноября состоится поединок 14-го тура Первой лиги Украины между «Черноморцем» и «Буковиной». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Черноморец

Очень хорошие результаты показывает прошлогодний участник УПЛ в текущем сезоне. За 13 матчей Первой лиги одесситам удалось набрать 31 балл, благодаря которым они и находятся на 2 месте турнирной таблицы, отставая от «Буковины» на 4 очка. Хотя сначала доминировал именно «Черноморец» – до 10 тура «сине-белые» возглавляли чемпионат, однако их позиция пошатнулась после нескольких ничьих.

Из Кубка Украины одесситы вылетели на стадии 1/16 финала после поражения в серии пенальти матча против тишковского «Агротеха».

Буковина

«Буковина» в этом сезоне практически безупречна. В Первой лиге коллектив терял очки всего дважды – в стартовых 2-х турах из-за ничьих с «Агробизнесом» и «Ингульцем». Тем не менее, после 13 матчей чемпионата клуб имеет на счету 35 баллов и занимает уверенную 1-ю строчку. «Черноморец», как упоминалось ранее, проигрывает «Буковине» на 4 зачетных пункта, а вот отрыв команды от других конкурентов («Ингульца», «Агробизнеса», «Левого Берега») составляет уже 7 и более очков.

В Кубке Украины коллектив уже выбил «Авангард», «Карпаты» и «Ниву Т», благодаря чему квалифицировался в 1/4 финала.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в Кубке Украины сезона 2014/15. Тогда победу со счетом 0:4 одержал «Черноморец».

Интересные факты

«Черноморец» пропустил всего 4 гола в текущем сезоне Первой лиги – самый лучший результат среди всех команд.

Победная серия «Буковины» длится уже 14 матчей.

«Буковина» забила 30 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.