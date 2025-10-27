Франция27 октября 2025, 21:15 | Обновлено 27 октября 2025, 21:16
46
0
Лорьян – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 29 октября в 20:00
27 октября 2025, 21:15 | Обновлено 27 октября 2025, 21:16
46
0
В среду, 29 октября, состоится матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лорьян» и «ПСЖ».
Игра пройдет на стадионе «Стад дю Мустуар», который находится во французском городе Лорьян.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
Лорьян – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лорьян – ПСЖСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 октября 2025, 09:47 2
Матч десятого тура чемпионата Испании завершился конфликтом между командами
Бокс | 27 октября 2025, 07:59 7
Хотел бы организовать большой бой в другой стране
Теннис | 27.10.2025, 14:54
Футбол | 27.10.2025, 20:36
Снукер | 27.10.2025, 06:05
Комментарии 0
Популярные новости
26.10.2025, 02:31
26.10.2025, 16:26 3
26.10.2025, 05:17 5
26.10.2025, 08:24 3
26.10.2025, 02:26
26.10.2025, 11:09 4
27.10.2025, 07:52 6