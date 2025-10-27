Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лорьян – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Лорьян
29.10.2025 20:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
27 октября 2025, 21:15 | Обновлено 27 октября 2025, 21:16
46
0

Матч пройдет 29 октября в 20:00

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 29 октября, состоится матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лорьян» и «ПСЖ».

Игра пройдет на стадионе «Стад дю Мустуар», который находится во французском городе Лорьян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Лорьян ПСЖ смотреть онлайн чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Илья Забарный
Дмитрий Бандерас
Дмитрий Бандерас Sport.ua
