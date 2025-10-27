В среду, 29 октября, состоится матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лорьян» и «ПСЖ».

Игра пройдет на стадионе «Стад дю Мустуар», который находится во французском городе Лорьян.

Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Лорьян – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1