Франция30 октября 2025, 04:42 |
111
0
Лорьян – ПСЖ – 1:1. За что Забарный получил желтую. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 10-го тура Лиги 1 2025/26
30 октября 2025, 04:42 |
111
0
29 октября ПСЖ сыграл вничью с Лорьяном в матче 10-го тура Лиги 1 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Стад дю Мустуар. Игра завершилась со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, получив желтую карточку на 68-й минуте за подкат против соперника.
Лига 1 2025/26. 10-й тур, 29 октября
Лорьян – ПСЖ – 1:1
Голы: Игор Силва, 51 – Мендеш, 49
Видеообзор матча
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кариока (Лорьян).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 октября 2025, 07:34 0
Встреча пройдет 29 октября в 18:00
Футбол | 29 октября 2025, 07:51 5
Бывший футболист киевского «Динамо» оценил игру Бленуце, Ярмоленко и Попова
Футбол | 30.10.2025, 04:54
Бокс | 29.10.2025, 05:22
Футбол | 29.10.2025, 23:23
Комментарии 0
Популярные новости
28.10.2025, 01:45 9
28.10.2025, 13:27 15
28.10.2025, 09:25
28.10.2025, 17:47 8
28.10.2025, 11:12 9
28.10.2025, 22:45 7
29.10.2025, 11:17 1
28.10.2025, 08:33 9