29 октября ПСЖ сыграл вничью с Лорьяном в матче 10-го тура Лиги 1 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Стад дю Мустуар. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, получив желтую карточку на 68-й минуте за подкат против соперника.

Лига 1 2025/26. 10-й тур, 29 октября

Лорьян – ПСЖ – 1:1

Голы: Игор Силва, 51 – Мендеш, 49

Видеообзор матча