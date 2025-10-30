Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лорьян – ПСЖ – 1:1. За что Забарный получил желтую. Видео голов и обзор
Чемпионат Франции
Лорьян
29.10.2025 20:00 – FT 1 : 1
ПСЖ
Франция
30 октября 2025, 04:42
Лорьян – ПСЖ – 1:1. За что Забарный получил желтую. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура Лиги 1 2025/26

Лорьян – ПСЖ – 1:1. За что Забарный получил желтую. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

29 октября ПСЖ сыграл вничью с Лорьяном в матче 10-го тура Лиги 1 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Стад дю Мустуар. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, получив желтую карточку на 68-й минуте за подкат против соперника.

Лига 1 2025/26. 10-й тур, 29 октября

Лорьян – ПСЖ – 1:1

Голы: Игор Силва, 51 – Мендеш, 49

Видеообзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Кариока (Лорьян).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
ПСЖ Лорьян Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Илья Забарный Нуну Мендеш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
