Чемпионат Франции
Лорьян
29.10.2025 20:00 - : -
ПСЖ
Франция
29 октября 2025, 12:25 |
Лорьян – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 29 октября и начнется в 20:00 по Киеву

Лорьян – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября на Стад дю Мустуар пройдет матч 10-го тура Лиги 1 Франции, в котором Лорьян встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Лорьян

Команда в последнее время предпринимает попытки закрепиться в высшем дивизионе страны. В прошлом сезоне снова получилось хорошо себя проявить в Лиге 2, выиграв там. Таким образом, снова получилось добиться подъема на максимальный уровень, на этот раз уже под руководством Панталони, до этого долго и не без успехов работавшего с Аяччо.

Клуб смог выиграть первый же домашний поединок, причем сразу со счетом 4:0 - разгромили Ренн. Потом там же побеждали и Монако, а с Гавром и Брестом были ничьи. Впрочем, большую половину матчей в Лиге 1 новичок все-таки проигрывал. В том числе в воскресенье, приехав на поле Анже, пропустили по голу в каждом из матчей, так ничем на это не ответив, уступив в итоге 0:2 и приблизившись ко дну таблицы - предпоследний Осер опережают всего на очко, восемь против семи.

ПСЖ

Клуб выглядит чуть ли не обреченным на успех на внутренней арене. Чтобы там упустить первое место, нужно и самому провалиться, и чтобы кто-то выстрелил, как Монако или Лилль - сейчас, в том числе и в прошлом сезоне, серьезного конкурента не было. И, главное, Луис Энрике сумел наконец-то выиграть Лигу чемпионов!

Сейчас именно еврокубок остается приоритетом для гранда. И там получилось выиграть все матчи, даже когда Забарный привез пару пенальти и удаление - Байер в итоге разгромили 7:2. Вот на внутреннюю арену не всегда хватает мотивации. В итоге там проигрывали Марселю, а с Лиллем и Страсбуром были результативные ничьи. Ну и что - после 3:0 с Брестом все равно получилось вернуться на первое место в текущей турнирной таблице. Илья, к слову, провел весь матч, получив неплохие отзывы.

Статистика личных встреч

В 2023-м году у Лорьяна была ничья и даже победа. Но в крайнем, прошлогоднем поединке, ПСЖ его обыгрывал.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева смогут навязать борьбу чемпиону. Ставим на гостей с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,9).

Лорьян
29 октября 2025 -
20:00
ПСЖ
