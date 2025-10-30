«Очень плохо». Энрике разочарован игрой с Лорьяном
Тренер ПСЖ высказался о потере очков с аутсайдером Лиги 1
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал ничью с аутсайдером чемпионата «Лорьяном» в матче 10-го тура Лиги 1.
«На мой взгляд, мы очень плохо провели первый тайм – мы не создали ни одного момента. Во втором тайме мы немного улучшили игру, но недостаточно, чтобы выиграть этот матч. Трудно атаковать против низкого блока, если у тебя нет обиграшей один в один, если нет привычных движений, если не хватает мобильности и ты не способен контролировать передвижение игроков соперника.
Жаль, потому что мы забили этот гол, но уже в следующей атаке пропустили их. Матч завершился вничью, и это неприятно, потому что очки сейчас очень важны, особенно в этот период».
Отметим, что после 10 туров Лиги 1 ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 21 зачетное очко.
