«Очень плохо». Энрике разочарован игрой с Лорьяном

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал ничью с аутсайдером чемпионата «Лорьяном» в матче 10-го тура Лиги 1.

«На мой взгляд, мы очень плохо провели первый тайм – мы не создали ни одного момента. Во втором тайме мы немного улучшили игру, но недостаточно, чтобы выиграть этот матч. Трудно атаковать против низкого блока, если у тебя нет обиграшей один в один, если нет привычных движений, если не хватает мобильности и ты не способен контролировать передвижение игроков соперника.

Жаль, потому что мы забили этот гол, но уже в следующей атаке пропустили их. Матч завершился вничью, и это неприятно, потому что очки сейчас очень важны, особенно в этот период».