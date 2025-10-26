Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Ливерпуль – 3:2. Травма Ярмолюка. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Брентфорд
25.10.2025 22:00 – FT 3 : 2
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 октября 2025, 09:19 |
307
0

Брентфорд – Ливерпуль – 3:2. Травма Ярмолюка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча девятого тура АПЛ

26 октября 2025, 09:19 |
307
0
Брентфорд – Ливерпуль – 3:2. Травма Ярмолюка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд

25 октября в рамках девятого тура Английской Премьер-лиги встретились «Брентфорд» и «Ливерпуль».

Поединок принимал «Комьюинит Стэдиум» в Брентфорде.

Хозяева поля в ярком матче доыбли победу со счетом 3:2, хотя в концовке встречи гости были близки к камбеку.

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк провел на поле 29 минут, после чего был заменен из-за повреждения.

«Брентфорд» с 13 очками расположился на десятой позиции турнирной таблицы. «Ливерпуль» с 15 баллами – шестой.

Чемпионат Англии по футболу. 9-й тур

Брентфорд – Ливерпуль – 3:2

Голы: Уаттара, 5, Шаде, 45, Тьяго, 60 – Керкез, 45+5 Салах, 89

Видео голов и обзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль), асcист Доминик Собослаи.
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Игор Тиаго (Брентфорд).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Милош Керкез (Ливерпуль).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд), асcист Миккель Дамсгор.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Брентфорд), асcист Кристоффер Айер.
По теме:
«Снова разочарование». Слот прокомментировал поражение от Брентфорда
ФОТО. Известный тренер впервые появился на публике после смерти сына
Стала известна оценка Ярмолюка за суперматч Брентфорда и Ливерпуля
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Брентфорд - Ливерпуль Милош Керкез Данго Уаттара Мохамед Салах Игор Тиаго Кевин Шаде
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги 2025/26
Футбол | 26 октября 2025, 09:00 1
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги 2025/26
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги 2025/26

Встреча десятого тура чемпионата Испании состоится 26 октября в 17:15 по Киеву

«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Футбол | 26 октября 2025, 08:24 2
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ

Тренер остался доволен игрой Ильи

ВИДЕО. Польские хулиганы побили россиян в ожесточенной схватке 5vs5
Футбол | 26.10.2025, 03:21
ВИДЕО. Польские хулиганы побили россиян в ожесточенной схватке 5vs5
ВИДЕО. Польские хулиганы побили россиян в ожесточенной схватке 5vs5
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Бокс | 25.10.2025, 11:41
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Большой апсет! Паркер и Вордли определили следующего соперника Усика
Бокс | 26.10.2025, 01:45
Большой апсет! Паркер и Вордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Вордли определили следующего соперника Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
24.10.2025, 22:11 6
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 31
Футбол
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем