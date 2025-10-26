Брентфорд – Ливерпуль – 3:2. Травма Ярмолюка. Видео голов и обзор матча

25 октября в рамках девятого тура Английской Премьер-лиги встретились «Брентфорд» и «Ливерпуль».

Поединок принимал «Комьюинит Стэдиум» в Брентфорде.

Хозяева поля в ярком матче доыбли победу со счетом 3:2, хотя в концовке встречи гости были близки к камбеку.

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк провел на поле 29 минут, после чего был заменен из-за повреждения.

«Брентфорд» с 13 очками расположился на десятой позиции турнирной таблицы. «Ливерпуль» с 15 баллами – шестой.

Чемпионат Англии по футболу. 9-й тур

Брентфорд – Ливерпуль – 3:2

Голы: Уаттара, 5, Шаде, 45, Тьяго, 60 – Керкез, 45+5 Салах, 89

Видео голов и обзор матча: